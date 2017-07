Con estilos diferentes, Carrió y Larreta sacan a relucir su buena sintonía en campaña

Conversaron con los vecinos en Caballito; en un clima de informalidad, escucharon reclamos

El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , se abría paso entre la ronda de periodistas, que seguían atentamente las filosas declaraciones de Elisa Carrió . "Acá llegó el pelado. ¿Vieron? Ahora dejé los rulos y estoy con el pelado para siempre", soltó la precandidata a diputada nacional por Vamos Juntos, el espacio de Cambiemos en la Capital Federal, y distendió la improvisada conferencia de prensa. Luego de excusarse por su impuntualidad, Larreta se quejó por el frío. "Yo con tu pelada y sin sombrero no andaría por la calle", le contestó Carrió, y despertó algunas risas.

Carrió y Rodríguez Larreta llevaron sus propuestas a Caballito. Foto: Télam

En otra actividad de campaña, un encuentro con vecinos en el club Caballito Juniors, del mismo barrio, la jefa de la Coalición Cívica (CC) y Larreta sacaron a pasear su buena sintonía. Durante casi una hora, acompañados por el precandidato a legislador Andy Freire; el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, y la diputada del Parlasur Mariana Zuvic respondieron preguntas de los vecinos y llamaron a "creer en lo que viene" y respaldar a Cambiemos en las urnas.

"La relación entre los dos es bárbara, pese a que son el agua y el aceite, se llevan espectacular", aseguraron a LA NACION en el equipo de campaña del jefe de gobierno porteño. Desde ambas orillas, coincidieron en que rápidamente, en el primer semestre del año, se construyó entre Carrió y Larreta un vínculo de respeto y confianza inédito.

La referente de la CC apenas tenía trato con Larreta hasta este año. "Se conocían de reuniones del espacio y otras actividades, como pasa con otros dirigentes de Cambiemos", precisaron cerca de Carrió. Incluso, a la jefa de la CC le llevó tiempo incorporar los resultados de la "gestión" en la Capital Federal en los últimos meses, uno de los principales recursos a los que apela Cambiemos en sus recorridas proselitistas.

La visita del jefe de gobierno porteño al club de Caballito estaba agendada desde hacía algunos días. El desembarco de Carrió le imprimió una dinámica de campaña, en el mismo momento en que en un hotel céntrico Lousteau presentaba su candidatura. En los equipos de campaña oficialista juraban que fue una coincidencia.

Carrió se llevó todos los flashes y los aplausos del público. "En Cambiemos no hay pacto de impunidad posible, si nos acompañan no va a haber impunidad para los De Vido", pidió la referente de la CC, y se ganó la aprobación de los asistentes, en uno de los tramos más festejados.

Pese a la buena sintonía que primó entre los asistentes, algunos vecinos incomodaron con sus intervenciones. Un mujer del barrio cuestionó el avance de los negocios de "especulación inmobiliaria" en la ciudad. "Yo a Carrió la voto con los ojos cerrados, pero nosotros somos Cambiemos, no tiene que haber ningún tipo de corrupción, tampoco con la venta de terrenos ni con aprietes para vender lotes. Queremos creer en eso", apuntó, ante la mirada incómoda del jefe de gobierno.

Uno de los temas más discutidos fue el de los piquetes, luego de que una vecina reclamó menos tolerancia con los cortes de calles. Larreta se jactó de que "hace cuatro meses no se corta Callao y Corrientes" y evaluó avances en el control del espacio público. "En la protesta de Barrios de Pie de la semana pasada no se cortó el Metrobus, podemos recuperar el respeto poco a poco. Lo que está claro es que no vamos a permitir gente con palos, cuando hubo que sacarlos, hace algunas semanas, la policía actuó bien y se fueron", dijo Larreta. Más moderada, Carrió pidió a los vecinos que "no se prendan en una etapa represiva" porque "si hay un muerto, va a haber desestabilización".

En Cambiemos tomaron nota de algunas encuestas de los últimos días. Aseguran que Carrió está "cómoda" en primer lugar, con más de 30 puntos, mientras que el segundo lugar se mantiene en disputa entre Daniel Filmus y Lousteau. Por ahora, continuará la dinámica de la "campaña de la cercanía". Los candidatos intercalarán recorridas y diálogos con los vecinos y apelarán a las "conferencias de prensa virtuales" por redes sociales, un recurso que estrenaron hace tres semanas. Mañana, Carrió y Larreta volverán a estar juntos, por Facebook, con la gobernadora María Eugenia Vidal.