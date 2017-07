Cristina visitó un tambo en Lincoln y cosechó críticas del agro

La ex presidenta en el tambo de Lincoln. Foto: Unidad Ciudadana

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo en la ciudad bonaerense de Lincoln, y entre otros lugares visitó un tambo.

La visita al establecimiento lechero, vinculado según trascendió a un sobrino del ex intendente Jorge Fernández, levantó polvareda entre los productores en las redes sociales, que criticaron a la ex presidenta.

Según la Mesa de Enlace, entre 2003 y 2015 dejaron de producir más de 5000 tambos. En tanto, según un informe a abril pasado del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 2016, en el primer año de Mauricio Macri como presidente, hubo una merma de entre 500 y 600 tambos.

Uno de los que tuvo contacto y un intercambio de palabras con la ex presidenta fue Aníbal Fernández, presidente de la Sociedad Rural de Lincoln, que no tiene parentesco con el ex intendente de esa localidad.

"Subió el precio de la leche, pero subieron muchos los costos, el gasoil, los impuestos, las cargas sociales", le dijo a la ex jefa de Estado.

Consultado sobre las diferencias para los tambos entre el gobierno anterior y el actual, indicó: "Está igual". Luego dijo "nos fundimos todos" (con el gobierno anterior) y "nos seguimos fundiendo (con el actual)".

"Se están liquidando 200 a 300 tambos todos los meses". Dijo que hay impuestos que "pusieron los kirchneristas, pero estos no los sacan", en referencia al impuesto inmobiliario complementario en la provincia de Buenos Aires.

Fernández contó cómo se gestó el encuentro con la ex presidenta. "Quien la trajo es un amigo mío, Ider Peretti (ex presidente de la CGE). Me llamó, me dijo vení a saludarme, fui y estaba Cristina. En la rural nuestra tenemos de todo, socialistas, radicales, peronistas, kirchneristas", indicó este ruralista que se define como radical.

Hubo fuertes reacciones por la visita de la ex presidenta al tambo de Lincoln.

