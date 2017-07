Un youtuber mexicano registró la situación de Venezuela en sus videos

El videoblogger Luis Arturo Villar mostró el desabastecimiento que sufre el país y la mala calidad de los alimentos; además, contó cómo le robaron en el centro de Caracas

El famoso videoblogger mexicano Luis Arturo Villar, mejor conocido como "Luisito", estuvo de viaje en Venezuela y logró registrar no solamente el desabastecimiento que sufre este país, la mala calidad de los alimentos, sino también la inseguridad que se vive en las calles de Caracas.

En uno de sus videos Luisito fue en busca de pan por la capital venezonala y mostró las colas para intentar conseguir uno de los productos que escasea en Venezuela. Más tarde, el youtuber compartió con sus seguidores otro video en el que se acercó a una de las cadenas más conocidas en Caracas e hizo un recorrido por sus góndolas: la mayoría de ellas, vacías. "Un supermercado común y corriente en un país que actualmente está en crisis", escribió en su canal de Youtube.

Por último el videoblogger comunicó a sus millones de seguidores que sufrió un robo en las calles de la ciudad venezolana. "Me choca tener que empezar la aventura con esto. En efecto, todo lo que la gente me había estado advirtiendo es verdad. Sin exagerar, al día unas 20 personas por día me advierten que guarde mis cosas", opinó en el video. En el mismo explicó cómo unos jóvenes le robaron su celular y su billetera mientras se detuvo a comprar en un puesto callejero.