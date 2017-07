Michael Jordan y otras 9 leyendas: cuáles fueron los jugadores más veteranos que compitieron en la NBA

Manu Ginóbili, que la semana próxima cumplirá 40 años, se mantiene activo, pero otros jugadores superaron la barrera de las cuatro décadas, como Michael Jordan; Robert Parish y Kevin Willis, los más viejos en la era NBA

Michael Jordan se retiró con la camiseta de los Wizards con 40 años y 58 días. Foto: AFP

La NBA tiene una alta exigencia y los jugadores no suelen tener carreras tan prolongadas. Si bien son carreras extensas, no es común que un basquetbolista llegue a los 40 años en actividad. En la próxima temporada serán dos los protagonistas con 4 décadas en la mochila: Manu Ginóbili y Vince Carter, que es seis meses mayor que el bahiense. Pero no son los más viejos que han jugado en la competencia: Kevin Willis y Robert Parish, ya dejaron su huella en materia de veteranía en la competencia más importante del básquetbol del planeta.

Ahora bien, la lista de jugadores que superaron las 4 decenas muestra a varios que son leyenda dentro de la NBA, y su majestad Michael Jordan está dentro de esa nómina; tuvo su época de gloria con Chicago Bulls con Scottie Pippen como ladero. Pero cuando decidió regresar al básquetbol, lo hizo con 38 años, cuando firmó un contrato con Washington Wizards por 3 temporadas. MJ jugó su último encuentro, el 16 de abril de 2003, ante los Sixers y tenía 40 años y 58 días.

El último partido de Michael Jordan

La magia de Jason Kidd se apagó en en New York

Jason Kidd, tuvo se etapa de gloria en los Nets, llegando a dos finales consecutivas de la NBA,. Regresó a Dallas Mavericks, donde jugó por primera vez en la competencia, pasando los 30 años y aceptó un cambio más en 2012, cuando acordó un contrato por tres temporadas con New York Knicks, pero no lo pudo completar y ese mismo año anunció su retiro con 40 años y 56 días.

El eterno Tim Duncan

Otro ícono de la competencia que se mantuvo vigente fue Tim Duncan, el mejor ala pivote de la historia de la competencia, que después de 5 anillos de la NBA, 19 temporadas con San Antonio Spurs y de conformar el Big Three más ganador de la historia del certamen, dejó la actividad con 40 años y 75 días.

Steve Nash, un final entre lesiones

El canadiense Steve Nash, tuvo su último paso en los Angeles Lakers, donde las lesiones lo obligaron a dar un paso al costado. El base llegó a la franquicia angelina a los 38 años, pero no pudo repetir nada de todo lo que logró en Dallas Mavericks, y por eso con 40 años y 60 días le puso fin a su carrera.

Grant Hill también sufrió por su físico

Otro de los jugadores tuvo que cerró su participación en la NBA por la lesiones fue Grant Hill, que fue una de las máximas figuras de Detroit Pistons. Llegó a Los Angeles Clippers con 39 años y decidió darle fin a su recorrido como deportista fue con 40 años y 210 días.

Kevin Garnett, el final en Minnesota

Dentro de la lista de históricos, Kevin Garnett, que logró un anillo de la NBA con Boston, dejó de jugar en Minesota Timberwolves. El ala pivote anunció su retiro el 21 de septiembre de 2016 con 40 años y 122 días.

El 28 de Enero de 1948, Nat Hickey jugó un único partido con los Providence Steamrollers en la BAA (competencia anterior a la NBA) con 45 años y 363 días. Era el entrenador de lo Steamrollers y su participación fue circunstancial.

Karl Malone, una carrera entre Utah y el final en los Lakers

La carrera de Karl Malone dejó una huella profunda en la NBA y su carrera en Utah Jazz, le permitió llegar a Los Angeles Lakers, donde formó los 4 fantásticos (Gary Payton, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y Malone). Su último partido fue en el quinto juego de la Final de la NBA de 2004 ante Detroit Pistons (1-4), y con 40 años y 325 días.

El showtime de Kareem Abdul Jabbar

Otro legendario que se retiró con la camiseta de los Lakers fue Kareem Abdul Jabbar, aunque con un desenlace diferente al anterior, porque también su último acto fue en una final de la NBA (1988-89), también ante los Pistons, aunque la franquicia de Los Angeles, se quedó con el anillo. Jabbar tenía 42 años y 58 días cuando le dio adiós a la competencia.

Parish y Jabbar dos legendarios que extendieron sus carrera por encima de los 40 años. Foto: Archivo

"El Jefe" Robert Parish y un legado en Boston

La leyenda de Robert Parish, no sólo se conoce por los tres anillos que conquistó con Boston Celtics en 14 temporadas, en un equipo que contaba con Larry Bird, Kevin McHale, Dennis Johnson y Danny Ainge, sino porque siempre fue por más. "El Jefe", como le decían a Parish, viajó a Chicago para sumarse a los Bulls, en 1996, su colocó su cuarto anillo y a los 43 años y 254 días cerró una carrera fantástica.

Kevin Willis, el más viejo con un contrato temporario

Kevin Willis, dejó de jugar en los Mavericks con 44 años y 244 días. Foto: Archivo

El jugador con más edad que compitió dentro de la NBA es Kevin Willis. El pivote, de 2,13 metros, dejó la actividad en 2005 jugando para Atlanta Hawks, pero un año más tarde regresó y firmó un contrato por 10 días con Dallas Mavericks, donde jugó 5 partidos y dejó su huella con 44 años y 244 días.