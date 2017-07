Nuevo round entre Bonadio y Cristina: "No hay una conspiración en su contra", dijo el juez

El magistrado se refirió a la causa de Los Sauces y desestimó "una persecución" en contra de la ex presidenta

Bonadio enfatizó que "no hay una conspiración en contra" de la ex presidenta y que no tiene "ninguna razón objetiva para haber entrado en una «cruzada» con ella". Foto: Archivo / Santiago Filipuzzi

El juez federal Claudio Bonadio desestimó hoy que exista una "conspiración" en contra de la ex presidenta Cristina Kirchner y aseguró que "no se trata de una persecución sino de una investigación", en referencia a la causa Los Sauces.

"Acá (por Los Sauces) hay papeles y papeles que van ordenando esta causa y armándola como si fuera un rompecabezas. Cuando sea el momento se va a poner blanco sobre negro todas las pruebas y ahí se va a ver si esto es una persecución artificial o simplemente una investigación", señaló el magistrado.

Enfatizó que "no hay una conspiración en contra" de la ex presidenta y que no tiene "ninguna razón objetiva para haber entrado en una «cruzada» con ella", tras ser consultado sobre las investigaciones que realiza sobre la ex mandataria.

"Lo que va a mandar acá no va a ser mi voluntad, sino las pruebas", aseveró Bonadio en declaraciones a Radio Con Vos, luego de que ayer negara la ex carcelación del contador Víctor Manzanares, detenido en la causa "Los Sauces", donde está acusada también Cristina Kirchner.

Por último, señaló que la causa muestra "una gran cantidad de flujos de dinero, efectivo y bancario" que no tiene "razones económicas contables para aparecer en el circuito patrimonial de determinadas personas", en referencia a la familia Kirchner.

Agencia DyN