Luis Miguel Etchevehere en la apertura de la Rural: "El campo no quiere volver al pasado"

El presidente de la entidad defendió al Gobierno : "Está claro que estas son las reglas que van a ayudar a expresar el potencial productivo"

Ruralistas y funcionarios en el acto de apertura.

Con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile , su par de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, y el anfitrión, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, esta mañana se realizó el tradicional corte de cintas de la Exposición Rural de Palermo, que se realizará hasta el 30 del actual.

En su discurso, Etchevehere realizó una encendida defensa de las políticas del Gobierno para el sector y señaló que "el campo no quiere volver al pasado", en referencia al kirchnerismo.

"El campo no quiere volver al pasado. Está claro que estas son las reglas que van a ayudar a expresar el potencial productivo. Eso está más que claro", dijo el presidente de la Rural. Y añadió: "Son momentos diferentes".

Antes, había fustigado: "Quedó en evidencia el daño que hizo el gobierno anterior". Hubo trabas para exportar trigo y maíz, entre otros productos, y restricciones para la ganadería, además de retenciones. A esos cultivos y a la carne, entre otros, se eliminaron las retenciones, si bien quedaron en un 30% para la soja.

En este contexto, indicó que ahora debe trabajarse sobre la competitividad del sector. "Somos conocidos en el mundo por la calidad (de los alimentos). Tenemos que lograr condiciones similares a los países que compiten con el nuestro y generar empleo e inversión. Hay que trabajar mucho, tener una estrategia, sentarse y ver qué podemos aportar cada eslabón de la cadena".

Larreta se hizo eco de las palabras de Etchevehere. "Que se quede tranquilo. La Argentina no va a volver al pasado". Después volvió a remarcar: "Insisto: no vamos a volver al pasado".

En tanto, Buryaile, que hizo una broma preguntando si había "una ex presidenta por ahí", en referencia a Cristina Kirchner, expresó que pese a las dificultades climáticas, con "18 provincias en emergencia y millones de hectáreas inundadas", el país va a tener una cosecha récord de 137 millones de toneladas. Vale recordar que hasta hace poco el Gobierno calculaba algo más de 130 millones de toneladas. En el caso de maíz, que se está cosechando, afirmó que su producción será de 49 millones de toneladas, también récord según el Gobierno.

"A Cristina no le creemos una palabra"

Etchevehere estuvo además ayer en LA NACION PM donde cuestionó con dureza a la ex presidenta Cristina Kirchner. "No le creemos una palabra, que haya cambiado los modos no quiere decir que haya cambiado su forma de pensar. Perjudica a la actividad productiva incluso hoy, en su gobierno nunca atendió al campo y lo tuvo como un enemigo, bajo su mandato se cerraron más de mil tambos", dijo,

"Estamos para reconstruir lo que rompió el kirchnerimso. Ellos rompieron todo lo viejo y no propusieron nada eficiente a cambio, el campo se está reinventando, se están tratando de conseguir condiciones similares a la de nuestros competidores", agregó.

Para el titular de la SRA, el campo está regresando al mundo "como un jugador mundial en provisión de alimentos, lo que significa más empleo y más valor agregado a los productos".