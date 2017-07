Interna en Cambiemos por la expulsión de De Vido: dos diputados la apoyarán con reservas

Finalmente, la diputada Carla Carrizo dijo que apoyará "en disidencia" la exclusión del ex ministro; tanto ella como Ricardo Alfonsín consideran que debería impulsarse el desafuero por delitos contra la administración pública

Ricardo Alfonsín, diputado nacional de Cambiemos, se opone a la expulsión de De Vido. Foto: Archivo

La intención de Cambiemos de expulsar a Julio De Vido del Congreso generó diferencias internas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el destino del ex ministro de Planificación kirchnerista parace estar escrito. Su alejamiento de del cuerpo estaría sellado, aunque habrá una semana para que se defienda.

Dos integrantes del interbloque oficialista, Ricardo Alfonsín y Carla Carrizo, se oponían este mediodía al procedimiento impulsado por el macrismo y el massismo para excluir del cuerpo al ex ministro kirchnerista y plantearon que la mejor vía para apartarlo sería el desafuero. Se trata de una discusión sobre las formas y no de la cuestión de fondo. Carrizo y Alfonsín consideran que De Vido no debe permanecer en la Cámara baja.

Sin embargo, Carrizo finalmente indicó que apoyará "con disidencia apartar con exclusión" de De Vido. Tanto ella como Alfonsín son dirigentes cercanos al precandidato a diputado nacional por Evolución, Martín Lousteau .

En las últimas horas, ambos integrantes del interbloque de Cambiemos se habían manifestado en contra de aplicar una expulsión o exclusión de De Vido con distintos argumentos. Mientras Alfonsín habló de cuestiones constitucionales, Carrizo rechazó la idea de plantear la figura de inhabilidad moral y, en cambio, propuso "el desafuero" por supuestos delitos contra la administración pública.

Carrizo y Alfonsín se oponen a la expulsión de De Vido: piden desaforarlo. Foto: LA NACION

Sus posturas generaron malestar en el resto de la bancada oficialista. "Cambiemos tratará de sacar un dictamen para excluir al diputado De Vido. Nosotros, con Ricardo Alfonsín, tenemos la posición de desaforarlo. Lo que se debate hoy es el mejor modo para separarlo. Eso está en discusión", afirmó Carrizo, que ocupa el segundo lugar en la boleta de Lousteau.

La legisladora recordó que la Constitución prevé dos mecanismos para expulsar a un diputado: la exclusión por inhabilidad moral (en el artículo 66) y el desafuero por delitos contra la administración pública (artículo 70).

"El argumento para la exclusión es la inhabilidad moral pero la Corte ha dicho que es inconstitucional. Es un argumento subjetivo en términos políticos", expresó en diálogo con Radio El Mundo.

"Hay una campaña mediática que indica que la expulsión es mejor que el desafuero porque el desafuero es suspensivo. Si la justicia dice que es inocente, vuelve al cuerpo. Con la exclusión no vuelve por más que sea inocente", afirmó.

Respecto de las críticas de parte del oficialismo por las diferencias respecto de la expulsión de De Vido, la diputada planteó: "No tiene asidero decir que Alfonsin y yo somos díscolos. Es una operación repudiable".

Por su parte, Alfonsín dijo que el artículo 66 "no es aplicable" en el caso de De Vido porque se estaría "incurriendo en un acto inconstitucional". En cambio, se mostró a favor "suspender y desaforar" al ex ministro.

"Yo no puedo votar algo que desde mi punto de vista es inconstitucional, sobre todo habiendo otro artículo que me permite tomar decisiones", indicó en una entrevista con A24.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli (Pro-Cambiemos), manifestó hoy su confianza en que el oficialismo logrará aprobar un dictamen a favor de la expulsión de Julio De Vido del cuerpo, aunque, en caso de no lograr reunir las firmas, no descartó la posibilidad de avanzar con la suspensión del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, al sostener que "los efectos prácticos de ambas propuestas son iguales".

Cambiemos, con 14 miembros, es primera minoría en Asuntos Constitucionales.