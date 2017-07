Itaú, Puente y un fondo del fundador de Paypal compiten por quedarse con InvertirOnline

El broker fundado por el ahora diputado por Cambiemos Facundo Garretón está en negociaciones y, según la oferta, podría incorporar un socio o directamente vender; para algunos podía ser el próximo unicornio surgido en la Argentina

Garretón. Foto: Archivo

Hace no mucho, algunos aseguraban podía ser uno de los próximos unicornios -como se llama hoy a las empresas de tecnología que valen más de US$ 1000 millones- nacidos en la Argentina. Pero, si eso sucede, puede que para entonces InvertirOnline ya no estar en manos de argentinos. Y es que la compañía financiera está conversaciones para incorporar un nuevo socio inversor o incluso un comprador para la operación en la Argentina.

Según confiaron fuentes al tanto de la operación a LA NACION, Banco Itaú, la argentina Puente, y un fondo californiano de capital de riesgo relacionado con Ken Howery, co fundador de Paypal, compiten por estos días por la operación en la Argentina de la compañía. Las conversaciones llevan ya algunos meses, no obstante, Itaú sería quien estaría llevando la delantera, con la oferta por el 100% del capital de la operación de InvertirOnline en la Argentina.

InvertirOnline (IOL) fue el primer broker por Internet en el país, cuando apareció en mayo del 2000. Su fundador y, aún hoy principal accionista, es el diputado tucumano por Cambiemos Facundo Garretón. El emprendedor la inició en el año 2000 con un par de amigos, y con el aporte de la Bolsa de Tucumán y Banco Comafi, quien vendió su participación en 2013. En un comienzo, estuvo asociado también al economista Martín Redrado, quien participó como director los primeros años.

La empresa sobrevivió entonces al colapso de la burbuja de Internet y luego fue creciendo la región, con operaciones en Colombia, Chile, México y hasta en Estados Unidos, donde adquirió una participación en Bulltick Capital Markets, marca a través de la cual actúan. En Brasil y Perú, en tanto, mantienen acuerdos comerciales, pero no operan con licencias propias.

Pero Garretón, que por su compañía fue además elegido Young Global Leader por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) se metió en los últimos años de lleno en la política nacional y de su provincia, Tucumán, tras ser electo Diputado en 2015. Un año antes, el empresario ya había decidido desprenderse de algunas operaciones regionales, tras recibir interesantes propuestas de compra. Fueron los casos de Chile y de Colombia, donde la empresa quedó en manos de un fondo de inversión vinculado a la familia Santo Domingo, una de las más poderosas del país.

Desde comienzos de año, en tanto, IOL habría empezado a recibir contactos de interesados por la operación en la Argentina. De acuerdo con las fuentes, todo el proceso de venta local estaría llevándose a cabo con el asesoramiento del Estudio Garrido. LA NACION se contactó con Garretón, pero no hizo comentarios al respecto.

Pero fuentes al tanto de las negociaciones aseguraron que Itaú sería el postor con más posibilidades. Aunque no todos los accionistas estarían convencidos en desprenderse de su participación. Algunos estarían más a favor de incorporar un socio, que permita a la empresa seguir creciendo en valuación y así acercarse a la tan ansiada categoría de unicornio, que ostentan otras cuatro empresas argentinas como MercadoLibre (hoy valuada en más de US$ 12.000 millones), Globant, OLX y Despegar.com.

El banco brasileño habría ofertado por el 100% de las acciones de IOL, mientras que Puente habría propuesto una asociación o fusión, y el fondo norteamericano estaría interesado en entrar a la empresa con una porción del capital. Por ahora, las cifras se mantienen bajo siete llaves.

En el país, IOL fue creciendo en paralelo al avance del uso de Internet. No hace mucho, la empresa llegó a ejecutar cerca del 20% de las transacciones que se hacían en el Merval, el mercado local. Sólo en la Argentina opera unos $ 20.000 millones anuales. Y, aseguran quienes conocen la compañía, es además el broker que más clientes individuales tiene en Caja de Valores. Para poder operar en Bolsa, ya sea comprando acciones, bonos o cualquier otro valor negociable, un individuo debe abrir una cuenta comitente en Caja de Valores.