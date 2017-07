Carrió sobre De Vido: "Es un escándalo moral que un procesado por la tragedia de Once esté sentado" en el Congreso

La líder la Coalición Cívica defendió su iniciativa para expulsar al ex ministro de Cristina Kirchner de la Cámara de Diputados

Carrió durante la reunión de comisión donde debante la expulsión de Julio De Vido.. Foto: DyN / LUCIANO THIEBERGER

La diputada nacional Elisa Carrió ( Coalición Cívica ) defendió hoy su proyecto por el cual propone la expulsión de Julio De Vido (FPV-PJ) de la Cámara baja, al señalar que es "un escándalo moral que un procesado por la tragedia de Once esté sentado" junto al resto de los legisladores en el Congreso.

"¿Díganme, es un escándalo moral o no que un hombre procesado por asociación ilícita y procesado por la muerte de 51 personas, siga en su banca?", se preguntó la integrante de Cambiemos .

Para Carrió, "ante un escándalo público de un diputado, hay un juicio público , y en este caso está el escándalo moral que involucra a De Vido ante 51 muertes por la tragedia de Once".

"No pedí (la expulsión) por la asociación ilícita; no estamos tratando las causas criminales", precisó la legisladora.

También recordó que había sido denunciante de De Vido en 2003, y que como consecuencia de ello recibió una querella "por parte del propio De Vido, de Claudio Uberti y de Héctor Antonio, hijo de Jorge Antonio".

"En esa oportunidad, en 2007, renuncie a la banca de diputada nacional y al partido que había fundado para someterme a la justicia sin ningún fuero", recordó.

"Esa es la actitud que le corresponde a cualquier diputado nacional para proteger a la Cámara y al prestigio de la Cámara. No estoy hablando de lo que debería hacerse sino sobre lo que hice", aseveró.

Carrió consideró también que "la Cámara de Diputados tiene facultades disciplinarias por las cuales se puede echar a un diputado, suspenderlo, sacarlo de su seno y suspenderlo por inhabilidad física o moral".

"Creo que esta cláusula debe ser usada excepcionalísimamente", remarcó la diputada, para agregar que "De Vido está procesado por asociación ilícita".

"Yo nunca dejé de decirle cajero. Se enriqueció después, pero él cumplía órdenes, lo admitió él; cumplía ordenes de Néstor Kirchner , y por eso después Cristina le dijo: 'Vos te quedás'", continuó.

"¿Por qué digo cuídenlo'? Se lo digo bien, porque es como Odebrecht . Qué buen aporte a la justicia sería que este hombre hable, por lo que sabe de sindicalistas, gobernadores intendentes", señaló en referencia a sus dichos sobre la posibilidad de que al ex funcionario lo mataran.

"Yo no me senté en ninguna cena con él; soy su enemiga porque no le debo ningún vuelto", remarcó la líder de la Coalición Cívica.

Sobre la posibilidad de permitirle a De Vido su defensa ante la comisión, explicó que "no está en el espíritu de Cambiemos cercenar ningún derecho del diputado. Necesita más descargo, lo tendrá".

"No está en el espíritu de Cambiemos violar ningún derecho de De Vido. Si quieren citarlo con cada uno de los argumentos para que haga el descargo, no hay ningún problema, se decide al final. Porque esta comisión va a consensuar la exclusión de De Vido", remarcó.

Agencia Télam