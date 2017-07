"CIDE Resort Ciudad del Este": cómo es el complejo dónde Boca hará su pretemporada

El predio cuenta con cinco canchas profesionales, una de futsal y un gimnasio; no era el lugar elegido por el cuerpo técnico; el plan original era instalarse en Sarasota, Estados Unidos

El complejo. Foto: CIDE Resort

El campeón del fútbol argentino volvió a los trabajos el lunes, pero se podría decir que hoy es el día en el que comenzará a pisar el acelerador a fondo. Es que Boca ya llegó a Paraguay para encarar la pretemporada en Ciudad del Este durante diez días de máxima intensidad. No es el lugar soñado por los Barros Schelotto, pero tras algunos inconvenientes a la hora de designar un predio que cobijara los trabajos de preparación decidieron no perder más tiempo e instalarse allí. Conocé todo acerca del sitio en el que el dueño del último campeonato se pondrá a punto.

Ciudad del Este pertenece al municipio de Alto Paraná, está a más de 300 kilómetros de Asunción y se encuentra justamente en la triple frontera con Argentina y Brasil, separada por el Río Paraná. En aquella ciudad se encuentra el Hotel Resort CIDE (Complejo Internacional del Este), sitio que hospedará al plantel xeneize hasta el 29 de julio. Está ubicada sobre la Ruta Nacional 7, a 15 kilómetros de la zona céntrica y a menor distancia con respecto al Aeropuerto Internacional Guaraní.

El complejo. Foto: CIDE Resort

Pese a no contar con las características de un lugar como el que deseaba el cuerpo técnico, Javier Valdecantos (preparador físico) y Ariel Pereyra (ayudante de campo de Guillermo y Gustavo) suspendieron algunos días de sus vacaciones para viajar y conocer el lugar, al que le dieron su aprobación. El predio cuenta con cinco canchas profesionales, una de futsal y un gimnasio. Además, para la recuperación de los futbolistas hay disponibles saunas, hidromasaje y una sala de masajes.

El complejo. Foto: CIDE Resort

La idea principal del cuerpo técnico era realizar la pretemporada en Sarasota, Estados Unidos. Gatorade, empresa involucrada en la creación del Centro de Alto Rendimiento que tiene Boca en Casa Amarilla, le ofreció al club un predio en esa ciudad. Sin embargo, Valdecantos viajó cuando el equipo aún no había sido campeón y le bajó el pulgar por no contar con las condiciones ideales para una preparación semejante. Sin embargo, intentaron reactivar esa posibilidad cuando se enteraron que Jorge Sampaoli, entrenador de la Selección Argentina, no les prestaría el Predio de la AFA por estar trabajando diariamente con algunos juveniles. Ezeiza había albergado las últimas dos preparaciones del xeneize, pero esta vez no pudo ser.

Una de las habitaciones del Resort. Foto: Tripadvisor CIDE Resort

Finalmente, Daniel Angelici recibió el visto bueno de Horacio Manuel Cartes Jara, presidente de Paraguay, acerca del Hotel Resort CIDE. Por eso, es en Ciudad del Este donde los Barros Schelotto y sus hombres, desde hoy, pondrán en marcha una exigente puesta a punto pensando, aunque falten seis meses para el inicio, en la Copa Libertadores 2018, el principal objetivo de todo el plantel.