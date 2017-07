Usain Bolt confirmó su retiro en el Mundial de Londres: ya hay fecha y hora de la despedida del hombre más rápido del mundo

Bolt, en una conferencia en Mónaco. Foto: AFP

Ya hay día y horario confirmados: el 12 de agosto, a las 17.50 (hora argentina), el mundo podrá ver por última vez a Usain Bolt lanzado en velocidad en una pista. Será en la final de la posta 4x100, en el marco del Mundial de Atletismo de Londres. "Mi objetivo es ganar. Quiero retirarme con una victoria", comentó ayer, en la antesala de la Diamond League de Mónaco, donde correrá este viernes los 100 metros. Un aviso que tiene mucho de carga competitiva, pero que también es un mensaje alentador en un 2017 pobre en números: llega a Mónaco con los 10s03/100 de Kingston y los 10s06/100 de Ostrava. Bolt reconoció que tiene una temporada "lenta", aunque aclaró que se vio afectado por la muerte de su amigo Germaine Mason, medallista olímpico en salto en alto en 2008.

El hombre más rápido del mundo confirmó que sólo competirá en las pruebas de 100 (5 de agosto, a las 17.45) y 4x100 metros en el Mundial, y que no estará presente en los 200 metros. Una renuncia que deja a la competencia sin el duelo generacional con el sudafricano Wayde van Niekerk. "Es el momento de retirarme porque ya cumplí todos mis objetivos. Llevé al deporte a un nuevo nivel en cuanto a emoción y entretenimiento", señaló Bolt, que empieza a decir adiós.

Palabra de Bolt

"Mi temporada ha sido delicada: perdí (en abril) a mi mejor amigo, Germaine Mason (fallecido en un accidente de moto)", explicó Bolt, en la conferencia de prensa previa a la Diamond League de Mónaco. Fue su primera defensa contra los que critican sus tiempos en los 100 metros que ha corrido antes de Mónaco, el 10 de junio en Kingston y el 28 de junio en Ostrava.

"Me siento mucho mejor que en junio. Después de Ostrava entrené las dos últimas semanas en Alemania. Hemos trabajado bien con mi entrenador (Glen Mills) y eso me ha permitido ejecutar cosas interesantes. El tiempo es a menudo bueno en Mónaco. Si por suerte es así el viernes, puedo estar en mi mejor forma", afirmó. Bolt insinuó que un tiempo alrededor de 9 segundos y 90 centésimas, el viernes en el estadio Louis II, donde sólo compitió una vez antes (2011), sería un buen indicio en su camino hacia Londres.

"He visto al doctor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt en Munich para reforzar mi espalda. Mi espalda es la clave. Tengo un gran equipo a mi alrededor. El entrenador, el médico, en los que confío completamente. Es lo que me permite tener esta confianza, esta tranquilidad", añadió el velocista.

"No tengo dudas. Siempre he confiado en mí. Voy al Mundial con la idea de ganar", insistió. La victoria está en su ADN. Desde 2008, Bolt (30 años) no ha perdido en ninguna de las grandes citas (Mundiales y Juegos Olímpicos) en los que ha construido las bases de su gloria. ¿Sus dos únicos puntos de sombra? No pudo ser campeón de los 100 metros en la final del Mundial de Daegu 2011 al ser eliminado por una salida falsa, dejando entonces vía libre para que su compatriota Yohan Blake se colgara el oro. La otra decepción fue la retirada del oro del relevo de los Juegos de Pekín-2008 debido a que uno de sus compañeros, Nesta Carter, dio positivo en un análisis, años después.