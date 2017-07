Cómo recuperar las fotos borradas en Android

Una guía con diversos consejos que permiten aprovechar las funciones de un smartphone y de varias aplicaciones que permiten restaurar esa imagen que se eliminó de forma accidental

Una copia de seguridad preventiva mediante Google Fotos, Dropbox o servicios similares permiten recuperar una foto eliminada de forma accidental.

Puede pasar. Un golpeteo de más en la pantalla, o la selección de un álbum que no era el que se quería borrar, y las fotos que queríamos conservar en el smartphone con Android de repente no están más. Antes de caer en la desesperación o revolear el celular (algo no muy aconsejable), hay que preguntarse si se podrán recuperar esos archivos.

La respuesta es que es posible, pero habrá que arremangarse y ponerse a trabajar. Ningún software es infalible, pero existen diversas herramientas y funciones que permiten resolver un caso de borrado accidental de una captura.

Si se tiene una cuenta en Dropbox o algún otro sistema de almacenamiento virtual, lo más probable es que allí se pueda encontrar una copia de las fotos. Por otro lado, si se usa la app Fotos de Google, todo debería resultar más sencillo: al abrirla, hay que hacer un toque en el ícono de las rayitas, ubicado en la parte superior izquierda, para que se despliegue un menú. Allí aparecerá la opción Papelera, donde estarán las fotos y videos borrados. El tema es que allí solo están por 60 días, hasta que se eliminan definitivamente.

Para recuperarlos, hay que seleccionarlos y luego, con un tap en el ícono de los puntos de la parte superior derecha, será posible restaurarlos.

Si no se tiene una cuenta de Google, entonces la tarea de recuperación debe hacerse de otra manera, y lo más rápido posible.

Si las fotos se guardaron en la tarjeta de memoria

Lo mejor es utilizar alguna aplicación especializada en la recuperación de fotos. Algunas son para recuperar las fotos desde una tarjeta de memoria y se usan desde una computadora, otras directamente se instalan en el dispositivo móvil y se utilizan desde allí.

Muchas computadoras actuales cuentan con una ranura de lectura de tarjetas de memorias, un recurso útil para realizar esta tarea de recuperación. Si no se dispone de esta opción, la alternativa es conectar un adaptador USB o un lector de tarjetas.

Android Data Recovery

Tanto para PC como para Mac, esta aplicación permite recuperar todo tipo de archivos de un dispositivo Android o de una tarjeta SD. Solo hay que instalarlo, conectar el dispositivo o tarjeta a la computadora y luego elegir el tipo de archivo que se desee recuperar. Se mostrarán todas las imágenes encontradas, por lo cual la búsqueda de las fotos que se quieren recuperar puede demorar un buen rato.

Recuva

Esta aplicación gratuita rastrea todos los archivos que tenga la tarjeta de memoria, a través de dos niveles de búsqueda: uno normal y otro en profundidad. El primero es más rápido, pero tal vez no encuentre todo lo que necesitas. El segundo puede llegar a demorar un poco más, pero encontrará todo.

Luego, simplemente hay que seleccionar las fotos deseadas y oprimir Recover. Conviene poner a resguardo las fotos en una carpeta de la computadora. Sirve tanto para una PC como para Mac.

Si las fotos se guardaron en la memoria del smartphone

En primer lugar, conviene apagar la conexión Wi-Fi y de datos del smartphone. Ya que estamos, también la sincronización de archivos y las copias de seguridad. Cuando una foto o cualquier dato es borrado, en realidad no termina de eliminarse realmente de la unidad de almacenamiento hasta que se vuelve a escribir en ese mismo sector. Y esto es algo que pasa cuando el teléfono tiene activas todas las opciones mencionadas.

En el caso de un modelo más modesto, es posible buscar en el dispositivo y hallar el o los archivos en cuestión. Para esto es conveniente tener alguna aplicación que permita buscar en las carpetas del teléfono como si de una computadora se tratase, rastreando los archivos en sus respectivas carpetas.

Pero lo más útil para evitar perder las fotos es tener instalada alguna aplicación móvil que haga copias de resguardo de la información que tenemos en el smartphone, y eso, por supuesto, incluye a las fotos.

Apps que recuperan fotos

Disk Digger

Esta app gratuita hace una búsqueda completa en todo el smartphone en alrededor de diez minutos, dependiendo de la cantidad de fotos que se tengan almacenadas. Eso sí, mezcla las borradas junto con las otras, por lo que hay que fijarse bien. Permite ordenarlas por tamaño o tipo de archivo. Lo que se consigue no es la foto en tamaño original, sino una copia en un formato de menor calidad.

Dumpster

Se trata de una papelera de reciclaje virtual. Todos los archivos borrados van a parar allí, antes de ser eliminados de la faz del smartphone de una vez por todas al ser vaciada. La app debería estar instalada antes de empezar a borrar fotos o cualquier otro tipo de archivo. Permite ver un preview de las imágenes borradas antes de recuperarlas definitivamente. Es gratuita, pero viene con anuncios.

DigDeep Image Recovery

Una app sencilla de usar, con un diseño elegante y que permite recuperar las fotos que hayan sido borradas incluso antes de que haya sido instalada la propia aplicación. Recupera imágenes tanto del Smartphone como de una tarjeta de memoria SD. Una de las contras es que a veces será necesario salvar la foto rescatada varias veces antes de que sea recuperada del todo.

Undeleter

Busca y encuentra los archivos borrados que hayan quedado en la memoria caché del smartphone. Hace un trabajo mucho más completo y profundo si se tienen permisos root, algo que para un usuario común puede ser complejo.

Restore Image (Super Easy)

Recupera las imágenes tanto de la memoria del teléfono como de la tarjeta SD. Tiene una interfaz muy sencilla de usar, es gratuita (siempre un punto a favor) y escanea todo el dispositivo para encontrar los archivos de imágenes. Eso sí, se toma su tiempo para buscar y encontrar las fotos.

Photo Recovery

Con mucho trabajo, busca y encuentra las imágenes borradas que estén incluso en lo más recóndito del smartphone y que tal vez ni nos acordamos haber sacado o borrado alguna vez. También puede recuperar las fotos borradas del correo electrónico. Toda esta sapiencia, claro está, provoca que el proceso de búsqueda sea bastante lento.