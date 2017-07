Diana Conti, contra los diputados que quieren echar a Julio De Vido: "Dan asco"

La legisladora kirchnerista criticó a los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador

cerrar

La diputada del Frente para la Victoria Diana Conti defendió hoy a su par Julio De Vido, en medio del debate por la expulsión del legislador del cuerpo, al atribuir la avanzada del oficialismo y el Frente Renovador a un "camino anunciado al matadero"

En sus críticas a Cambiemos y el Frente Renovador, Conti planteó que "es más fácil generar un chivo expiatorio, apartar a De Vido y el resto creerse que son buenos y honestos, pero, la verdad, dan asco".

"Particularmente a mi me da asco, da asco cómo nos tiramos en la cara indignidades y desprestigiamos a la política, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra", agregó.

Además, criticó a Graciela Camaño, la titular del bloque del Frente Renovador, a quien criticó por no dar lugar a la defensa de De Vido. "Mirando a las cámaras, la diputada Camaño muestra el numerito y hace show show show. ¿Por qué no mira a la presidencia? No quiere ser corrupta, no le da a De Vido el derecho que como senadora le dio a su marido el senador Barrionuevo", sostuvo.

Camaño había sido una de las más duras contra De Vido. "Podría habernos ahorrado el dolor de cabeza que significa venir a la Cámara a examinar la conducta de un diputado", había dicho cuando le tocó hablar.

Esta tarde, Cambiemos logró el respaldo del massismo para que prospere la moción por la expulsión del diputado kirchnerista del Congreso, un paso clave para lograr, al menos, un dictamen de mayoría para llevarlo al recinto.

La resolución final, sin embargo, quedó en suspenso hasta el martes que viene por una cuestión técnica: el oficialismo hizo a lugar una propuesta del espacio de Sergio Massa para darle siete días al ex ministro kirchnerista para que pueda hacer su descargo frente a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Tras cinco horas de debate, el titular de la comisión, Pablo Tonelli decidió pasar a un cuarto intermedio hasta la semana próxima. La idea del oficialismo y del massismo es firmar dictamen de comisión el martes que viene, previa citación a De Vido al encuentro.