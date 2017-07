Grimau es Sandro, a las órdenes de Adrián Caetano

"Lo que menos soy, en este momento, es Antonio Grimau", reconoce el actor, entre risas, que divide su intensa semana laboral entre los ensayos de El avaro y el rodaje de la miniserie Sandro de América, que dirige Adrián Caetano y en la que se lo verá interpretando al emblemático Roberto Sánchez.

Grimau recuerda la escena de su adolescencia -"cuando el teatro ni siquiera estaba en mis planes", confiesa- en la que conoció al Gitano. Fue hace tiempo, durante un recital de Sandro y Leonardo Favio en el estadio de Nueva Chicago: el actor había armado junto a su hermano un puesto de gaseosas y caminaba por la platea llevándolas en una bandeja, en medio del público que se deleitaba con el show. "Ahí lo descubrí por primera vez, a él, a su magnetismo y al enorme talento que tenía. Desde entonces me marcó. Luego volví a verlo, pero me hubiera gustado muchísimo tratarlo más porque me pareció siempre una persona de una ternura, una humildad y una sabiduría enormes. Cada vez que me pongo la réplica del anillo que él usaba, para grabar, me emociono muchísimo", se conmueve Grimau, agradecido de poder homenajear al gran ícono musical argentino en la serie que se estrenaría en octubre por Telefé.