Emiliano Grillo en el Open: "Debo ser más paciente, esperar los resultados, no correr detrás de ellos"

Único argentino que participará desde este jueves en el British Open, admite que la meta y la obsesión de quedar entre los primeros le "metieron presión" y le "comieron la cabeza"

Emiliano Grillo, en el Open. Foto: AFP

SOUTHPORT, Inglaterra.- La preparación ya está completada para Emiliano Grillo . Desde hoy competirá en el 146º Abierto Británico, en el Royal Birkdale Golf Club. El chaqueño se mueve tranquilo, camina, disfruta cada paso que da, listo para afrontar su segunda participación en el tercer major del año, el torneo con mayor historia y tradición. La vara quedó muy alta tras su actuación de 2016, cuando finalizó 12º con 283 golpes, a 19 del campeón, el sueco Henrik Stensson. Eso es historia pasada. Hoy elige no presionarse. Adoptó la filosofía de ir "hoyo por hoyo" y así tratar de construir algo similar a lo que sucedió el año pasado en Royal Troon. Él es el mejor mejor argentino en el circuito y el único que jugará en este torneo tan cargado de tradición. No lo siente como una carga extra. Tampoco quiere compararse con el resto de los golfistas que están en el circuito. Sí recuerda con gran cariño a Roberto De Vicenzo , que hace 50 años se convirtió en el único argentino en ganar este certamen. Incluso guarda para él unas palabras que el Maestro le dedicó cuando Emiliano recién daba sus primeros pasos en el golf profesional.

Lejos está hoy Grillo en la lista de los favoritos para levantar la Claret Jug. Ni siquiera él mismo se anima a arriesgar algún nombre que vaya a coronarse el domingo. "Realmente uno no sabe qué va a pasar. Creo que es uno de los torneos más difíciles para elegir a alguien que vaya a ganar. Sí imagino quiénes van a jugar bien, los que suelen destacarse en estos links. Es complicado", sostiene. El público, sin embargo, lo reconoce. Lo espera para conseguir su firma mientras camina rumbo al tee de algún hoyo, inclusive hasta alguna selfie en medio del recorrido, aunque lo que vive el chaqueño no se equipara con lo que sucede con los grandes nombres de este British Open. Ni qué decir del preferido por los hinchas ingleses, Tommy Fleetwood. Pero es difícil proyectar un campeón cuando todo dependerá del clima a la hora de jugar. Mientras mira de reojo a quienes le toman fotos y hasta sonríe para ellos, Grillo les pide calma y les advierte que dará autógrafos cuando termine su charla con la nacion.

-¿Cómo te sentís con miras a tu segundo Abierto Británico?

-Estoy bien. Creo que mi juego va mejorando de a poquito. Estoy trabajando duramente en algunas cuestiones que necesito profundizar, y espero que eso termine notándose en la cancha. Tengo que ser un poco más paciente, relajado, y así esperar los resultados, no correr detrás de ellos.

-Tuviste un buen debut el año pasado en este campeonato. ¿Cómo para qué estás ahora?

-El objetivo de la semana es dar lo mejor. Realmente es cuestión de jugar bien y de no rendirse. El resultado para mí es lo de menos. Creo que eso fue lo que me frenó en los últimos meses: pensar mucho en quedar entre los primeros cinco o diez. Y esa presión extra que me ponía me terminó comiendo un poco la cabeza. Acá es cuestión de estar al máximo en cada golpe. Ése va a ser el objetivo de la semana.

-¿Jugás sin presiones, entonces?

-No... Obviamente el objetivo es jugar bien y ganar; si no, no tiene ningún sentido participar. Pero creo que debo enfocarme y poner como objetivo de estos días ir golpe por golpe.

Emiliano Grillo es mucho más que ese hombre de aspecto serio, gorra y pantalón formal. Son muchas cosas las que componen a este golfista de elite, de tan sólo 24 años. En su vida no todo pasa por lo que sucede en una cancha. Se acostumbró a viajar en soledad desde los 12 años, cuando comenzó su aventura en el golf, y hoy se refugia en el calor de su casa y en la familia para encontrar paz y tranquilidad. Todo lo que no tiene en el circuito.

"Cuando estoy en mi casa me relajo, me gusta estar en familia, descansando. Vivo en Florida, así que uso todo ese tiempo que tengo para disfrutar todo lo que puedo de estar en mi casa. Es bastante tranquilo", cuenta. "Me gusta dormir sin horario, sin despertador. Duermo mucho. Amo descansar en mi casa, aprovechar allí el tiempo libre. Imaginá que si tengo dos semanas antes de un torneo, uso sólo una para practicar. Aprovecho los otros días para estar allí. Bueno... también hago un poco de pesca", ríe, abordando un aspecto de su vida que goza tanto como el golf o más. "Hoy me pagan más para jugar al golf", vuelve a reír. "El día en que me paguen más por hacer pesca, creo que voy a pensarlo un poco... Es un hobbie que tengo desde hace mucho tiempo, algo que me despeja, que me permite ocupar la cabeza en otras cosas", señala el chaqueño, que en las redes sociales refleja mucho esa pasión.

Pero hoy la mente está puesta en lo que sucederá en el Abierto Británico. Jugar un major no es tarea fácil para ningún golfista. Lo sabe. Por eso se lo ve muy minucioso a la hora de analizar distintos planos de la cancha, sobre todo en el green. Aprovecha, cada vez que puede, para bromear con alguno de sus compañeros de turno, y se esfuerza por no prestar atención a lo que sucede afuera. "Bien, Emi. Así". Ese tipo de frases escucha. Las toma con atención y respeto. Vienen de "Pepa" Campra, su caddie, cuyo aliento vale, ya que no será nada sencillo lo que Grillo afrontará en los próximos días. Dependerá, como cada año, del clima que lo acompañará al recorrer los 18 hoyos cada día.

-¿Cómo viste y sentiste la cancha? ¿Qué dificultades notaste?

-El campo es difícil. Hasta hoy [por ayer] las condiciones fueron favorables y se pudo jugar. Pero acá nunca sabés qué va a pasar con el clima. Quizá llueve, quizá hay fuertes vientos. Podés encontrarte con cualquier cosa y ahí está la principal dificultad. Creo que lo más importante es estar preparado para todo.

-¿Encontraste alguna facilidad o es todo cuesta arriba?

-Mirá... Depende de tantos factores... Lo que puedo decir es que el hoyo que hoy parece ser el más fácil de la cancha, mañana se convierte en el más complicado. Si a uno le toca jugar en el grupo bueno, con condiciones favorables, tiene otro torneo que aquél al que le tocó lo complicado. Lo digo en serio: la cancha que hoy parece fácil, mañana puede convertirse en la más difícil del año. En particular, me cuesta encontrar hoyos fáciles o difíciles, pero creo que los dos pares 5 de la vuelta [el 15 y 17] pueden ser los más fáciles. Ahí puede tocar viento en favor y se puede bajar el score, pero fuera de eso nada está garantizado.

-¿Entonces todo queda sujeto al clima?

-Y, siempre sucede eso... Mirá: en los días previos no llovió. Por eso la cancha estuvo más seca, más rápida. Pero si empieza la lluvia se pone más difícil. Más pesada. Ni te cuento si sopla fuerte el viento... La verdad es que son muchas las variantes que pueden darse en este campeonato y, como te dije antes, acá hay que venir preparado para todo, para encontrarse con cualquier situación.

Grillo integra el séptimo grupo que saldrá a la cancha, junto al inglés Matthew Fitzpatrick y el estadounidense Steve Stricker. "El grupo que me tocó es lo de menos. Hoy eso no importa tanto, aunque en este caso creo que influye para bien jugar con ellos dos. Pero realmente no hace la diferencia; cada uno hace su juego", remarca el chaqueño. "Hoy no me pone presión jugar con cualquiera, ya lo hice con todos. En ese sentido no tengo excusas. Es cuestión de salir a dar lo mejor. Imaginá que siempre miré a Tiger [Woods] y a Phil [Mickelson] y hoy en día tengo la posibilidad de seguir jugando con él. Así uno aprende más y más", agrega.

Aunque no lo explicita, el gran objetivo para Grillo, el único representante argentino en el Abierto Británico, es llegar a jugar todo el fin de semana. El resto dependerá de lo que suceda golpe tras golpe. Aunque, interiormente, hay una ilusión mayor. Y no se la quita nadie.ß