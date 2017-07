Despacito, lo latino y la conquista global

El éxito de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee sigue batiendo récords mundiales: ahora se transformó en el tema más reproducido en las plataformas de streaming de la historia. Según datos aportados por la discográfica Universal Music, la canción original junto al remix que contó con la colaboración de Justin Bieber suman 4600 millones de reproducciones a nivel global.

Mientras que sigue escalando posiciones en el ranking de videos más vistos de la historia (está tercero después de "See You Again", de Wiz Khalifa, y "Gangnam Style", del coreano Psy), el tema se ubicó en el puesto número uno de los charts de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, transformándose en la canción en español más escuchada, después de más de dos décadas de liderazgo por parte de "Macarena". El dato que profundiza el éxito: el single fue estrenado hace sólo seis meses.

Para celebrar esta noticia, Fonsi publicó un video en sus redes sociales agradeciendo a sus fans por permitirle alcanzar el récord: "Gracias por amar esta canción, gracias a mi hermano Daddy Yankee, a Justin Bieber y todos los involucrados", dijo en inglés. Al finalizar, sumó un comentario en su idioma: "Gracias por cantar en español conmigo", aludiendo al fenómeno que permitió unir al mundo entero alrededor de (las cuatro sílabas de) una palabra.