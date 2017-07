Se agotó la marihuana en las farmacias de Montevideo en el primer día de venta legal

Los consumidores que fueron por la tarde ya no pudieron conseguir cannabis

MONTEVIDEO.- La marihuana se agotó en las farmacias de la capital uruguaya en el primer día de ventas y los consumidores que fueron por la tarde a comprar cannabis chocaron contra la respuesta negativa.

"Me quedé sin stock y todavía no pude llamar para que me repongan producto, y a los que vienen les digo que puede ser mañana o pasado que quizá tenga nuevamente", dijo Sebastián Scaffo, el dueño de la farmacia "Tapie" una de las cuatro montevideanas que aceptaron sumarse al plan de marihuana legal.

Foto: AP / Matilde Campodonico

"Cuarenta años esperando" y hoy fue un día de fiesta. Willy fue a la farmacia y se pudo fumar su primer "porro" legal con la marihuana de venta al público.

"Es la verdad, yo fumé toda la vida", decía emocionado el veterano que se había comprado 10 gramos de sativa, una de las dos variedades que se comercializan en farmacias.

En tanto, sólo 16 farmacias de un total de mil se inscribieron para la venta de marihuana, cuatro de ellas en Montevideo .

Raquel Gerstenbluth, responsable de Farmacia Rivera, dijo que en su comercio no estaban de acuerdo con la venta con fines recreativos y que sí lo estarían si se tratara de medicina terapéutica.

Un grupo de humor por redes sociales hizo un video en el que personas disfrazados de militares llevaban marihuana para vender en farmacias que no querían hacerlo, y sus propietarios pedían que no les dejaran esa mercadería

El envase de cinco gramos cuesta 6,53 dólares. Por lo tanto, el gramo de cannabis psicoactivo de uso no médico cuesta al público 1,30 dólares. Está exonerado de todo impuesto.