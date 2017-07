Enzo Pérez: "En cualquier posición que me pongan voy a tratar de sumar"

"Uno se lo tiene que ganar en el día a día. Acá no importa de dónde venís ni nada, porque es un club grande", dijo el ex jugador de Valencia

Enzo Pérez en la llegada a Orlando con River. Foto: River Plate

(DyN) - El flamante mediocampista de River Plate, Enzo Pérez, evitó elegir hoy su posición preferida a ocupar en el equipo de Marcelo Gallardo y aseguró que va "a tratar de sumar" donde sea que lo ubique el entrenador.

"No soy de elegir puestos ni en qué posiciones tengo que jugar. Gallardo sabe lo que le puedo dar al equipo, y en cualquier posición que me pongan voy a tratar de sumar. River tiene un plantel muy amplio, de grandes jugadores, con una base muy buena. Uno se lo tiene que ganar en el día a día. Acá no importa de dónde venís ni nada, porque es un club grande", respondió en rueda de prensa apenas llegado al hotel que alojará al plantel durante la pretemporada en Orlando, Estados Unidos.

Más allá de su jerarquía, es difícil determinar qué posición ocupará Pérez dentro de un mediocampo que funcionó muy bien en el primer semestre, pero lejos de pensar en eso, lo que más le importa al mendocino es "hacer una pretemporada", porque acumula "un largo tiempo sin jugar".

"Necesito hacer una pretemporada porque vengo de un largo tiempo sin jugar, sin tener competencia, más allá de haber estado entrenando particularmente", señaló el futbolista que llegó procedente de Valencia.

Hincha confeso del equipo de la banda roja, y bautizado Enzo en homenaje al uruguayo Francescoli, el jugador aseguró que "es un sueño" el que está cumpliendo al vestir esa camiseta, e indicó que tratará "de disfrutarlo".