Foto: AP / Tibor Illyes

En la delicada arquitectura de la danza, el pie constituye no sólo el punto de apoyo que asegura el equilibrio de quien baila, sino el principio de algo: el encanto poético del movimiento. Para quienes gustan de contemplar el cuerpo humano, los pies tienen un singular magnetismo, que se incrementa cuando el resto permanece oculto. Antes de que la moda aligerara el vestuario de las mujeres, asomando apenas por debajo de la falda, el pie (o mejor, el empeine o aun el nacimiento del tobillo) era insinuante como entonces sólo podían serlo el escote o los hombros. En el caso de la nadadora Pandelela Pamg, de quien vemos apenas un pie en ligera tensión durante unas pruebas de salto ornamental en Budapest, a esa belleza se añade la de la plasticidad y la energía que requiere su especialidad. Pero lo que importa no es ya lo que está a la vista, sino lo que no vemos y apenas intuye (¿desea?) nuestra imaginación. El pie desnudo es, otra vez, una promesa.