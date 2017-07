Hacienda dijo que se suspendió para reveer el impacto en el mercado de capitales

Una vez más, el Gobierno dio marcha atrás con una norma luego de que ésta generara una reacción adversa del mercado. Esta vez, se trata de una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicada ayer, por la cual se reglamentó la retención de impuestos a todos aquellos no residentes que obtengan ganancias de la compraventa de acciones y otros valores argentinos.

"La resolución no afecta a los bonos, sí a las acciones. Pero tiene un impacto sobre los sistemas operativos de los participantes del mercado de capitales. Va a entrar en un período de suspensión mientras se revé el impacto", anticipó ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al ser consultado al respecto por la prensa, en el marco del anuncio de las metas fiscales del primer semestre.

Ayer la AFIP publicó la resolución 4094, por la cual reglamentó un artículo de la ley de mercado de capitales aprobada por el gobierno anterior, en 2013, que gravaba con un impuesto del 15% las operaciones de compraventa de títulos valores realizadas por inversores no residentes.

Frenan la resolución que grava ganancias de no residentes. Foto: Archivo

La resolución generó gran revuelo en el mercado de capitales, donde muchos operadores se desconcertaron por el timing de la norma.

La AFIP informó ayer que la norma se encontraba vigente desde ese mismo día y que aplicaba a las operaciones cuya cancelación se haya efectuado a partir del 23 de septiembre de 2013 inclusive.

"Siempre estuvo gravada con el 15% la operación de no residentes", explicaron en la AFIP. "La gente del mercado está preocupada porque gran parte de las acciones se venden afuera. Lo que se grava es la ganancia que surge de la diferencia del costo de compra con el valor de venta o el 90% del valor de venta. Y la alícuota es un 15% de esa base imponible", apuntaron.

La resolución, además, incluyó algunas figuras que no estaban especificadas en la norma original -por ejemplo, que están gravadas también las operaciones cuando un no residente vende a otro no residente- y habilitó el Volante Electrónico de Pago Internacional para poder concretar el pago del tributo desde el exterior.

Cambio de humor

Después de conocerse la decisión de suspender la puesta en marcha de la resolución el índice de acciones líderes de la Bolsa porteña cambió de tendencia y terminó con una suba de 1,92%.

El humor del mercado -que había comenzado con ánimo vendedor- pegó un giro y comenzó un fuerte recorrido alcista, lo que hizo que la jornada terminara con un volumen de negocios de $ 416,7 millones en el segmento bursátil.

En el segmento de los bonos los negocios fueron incluso considerablemente mayores que en las ruedas precedentes, con algo más de $ 14.000 millones.