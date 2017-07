De los lectores: cartas & e-mails

Justicia encorvada; Smart, preso político; Bandera sin el sol; Marihuana en Uruguay; Landrú; No a los parquímetros

Justicia encorvada

La Justicia, envilecida por falta de firmeza, encadena a nuestra noble patria. Jueces, el pueblo clama vuestra presencia erguida. Basta de alianzas, dependencias ideológicas, debilidad de carácter, falacias. Basta de minimizar la corrupción que en el fondo idolatra la pobreza siempre vulnerable a ser subyugada. Por favor, jueces, ¡levántense de su sillón de omisión! Estamos asqueados de la injusticia y las monedas perversas de tantos Judas. Reclamamos el ejercicio de su poder como el servicio a la verdad que debería ser. Entendamos bien: sin justicia independiente la patria no puede renacer.

Jueces, la patria no espera. De ustedes depende que su bandera flamee con donaire el azul y blanco de la honestidad y dignidad que liberan.

Isabel Saravia

isabel.saravia@gmail.com

Smart, preso político

El doctor Jaime Smart, ex juez que condenó a terroristas e hijo de un hombre que luchó como voluntario en las trincheras de las guerras mundiales a favor de la libertad, permanece a los 82 años en una mazmorra por obra de jueces kirchneristas de Justicia Legítima. La Cámara Federal de Casación le concede una y otra vez la detención domiciliaria en una causa, y el juez Kreplak, de La Plata, le abre una nueva -siempre bajo los mismos cargos- para que el beneficio no se haga efectivo. La última el 11 de este mes, un día antes de que Casación se expidiera para otorgarle -una vez más- el beneficio que le corresponde. ¿Cómo es que permitimos la persecución política e ideológica luego de 32 años de democracia? ¿Cómo permite el más alto tribunal penal de la Nación que un inferior se burle tan descaradamente de sus sentencias y exhortaciones? Esta situación constituye una vergüenza para la república y una ofensa para una democracia cuyos valores fundantes permanecen olvidados, escandalosamente, a la vista de todos.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Bandera sin el sol

Durante mucho tiempo la bandera nacional con el sol estuvo destinada solamente al uso de organismos oficiales, Fuerzas Armadas y de seguridad. En agosto de 1944 el Congreso promulgó una ley que estableció, finalmente, como celeste y blanco los colores de nuestra enseña patria y en 1985 otra por la cual la bandera con el "sol de Mayo" o "sol de guerra" debía ser considerada la bandera nacional argentina, sin restricción de su uso. Sin embargo, puede observarse que en los tres accesos a la quinta de Olivos, residencia oficial del Presidente (correspondientes a las calles Maipú, Villate y Avenida del Libertador) flamean banderas que no llevan el sol correspondiente. Preguntado el personal de guardia, respondió que no sabía, o que "quizás el sol se había borrado debido al uso". Resulta poco aceptable que esto ocurra en esta emblemática residencia, a la que concurren con frecuencia autoridades nacionales y representantes de países extranjeros, y que no se haya rectificado el error.

Pedro Luis Galarzi

DNI 5.170.558

Marihuana en Uruguay

Es de suma gravedad la medida implementada por el gobierno uruguayo de legitimar la venta de marihuana en farmacias, siempre que cumplan algunos requisitos, a los que no vamos a dedicar ni un párrafo, porque no se justifica ante la monstruosidad que significa que por una ley se pueda vender en una "farmacia" un producto cargado de componentes carcinogenéticos cuando es encendido y fumado, tal como ocurre con el tabaco. Pero con el agravante de que, para conseguir los efectos cerebrales que busca el consumidor, debe aspirar a fondo el humo y retenerlo lo más posible en los pulmones, logrando así mayores concentraciones de alquitrán, benceno, tolueno, hidrocarburos policíclicos aromáticos, etc., todos productos altamente carcinogenéticos y especialmente de benzopireno, reconocido agente etiológico del cáncer de pulmón. Más grave aún es que esto ocurra en un gobierno cuyo presidente, Tabaré Vázquez, es un distinguido médico-cancerólogo, hecho que nos lleva a recordar a Francisco de Quevedo y Villegas, quien en el siglo XVII ya nos enseñaba: "Poderoso caballero es Don Dinero". El anterior presidente de Uruguay, José Mujica, es un "político de izquierda" que supuestamente creía que liberar la marihuana es una bandera libertaria, pero un cancerólogo que avale la venta de este producto en una farmacia es absolutamente criticable y debe ser considerado una falla "ético-médica" que merece, a nuestro criterio, una sanción ejemplar. Si se admite este tipo de barbarie, que un "fármaco" carcinogenético sea de venta en farmacias, entonces... ¿cuál es el sentido de que existan organismos nacionales de control de medicamentos, si el criterio actual ha pasado a ser económico-político?

Queda abierto el debate.

Dr. Eduardo Kalina

eduardokalina@fibertel.com.ar

Landrú

Entre tantas anécdotas que se pueden contar de la vida de ese hombre excepcional, de fina gracia y sorprendente ingenio que fue Juan Carlos Colombres, Landrú, recordaré una reunión, una noche en nuestra casa, en la que se encontró, después de quizá muchos años, con Juan Carlos Olaciregui, médico prominente que había sido su compañero y amigo en tiempos de la escuela primaria. La alegría de ambos fue evidente. Se sentaron juntos en un sofá y, olvidados de nosotros, se entregaron a evocar recuerdos. Y fue conmovedor oírlos hablar con cariño y frescura de compañeros, maestras y encantos del colegio, como si todavía estuvieran allí. Porque así son los grandes. Por más años que pasen, nunca borran de su espíritu la gracia de la infancia.

Gustavo Bossert

DNI 6.026.423

No a los parquímetros

Con alegría leí que la Justicia ha suspendido la llegada de los parquímetros a los barrios. Espero que Barracas esté incluido en la lista. Con mi marido siempre vivimos en esa zona y advertimos que salir con el auto ya resulta imposible, no solamente no se consigue lugar para estacionar, sino que por sus calles circulan grúas que, apenas pasan de las 20 (y casi seguro antes también) se llevan los autos estacionados con una voracidad que entristece. Por necesidad debo movilizarme con el auto, por eso celebro la decisión.

Nori Volpacchio

DNI 3.166.269

En la Red

Críticas del agro por la visita de Cristina a un tambo en Lincoln

Facebook

"Increíble, con todo lo que le hizo al campo... cómo se anima a pisar un tambo" - Viviana S. Voltolini

"Cuando gobernaba nunca recibió a la gente de campo porque eran los ricos y ahora se preocupa por sus problemas, que en realidad son los mismos de siempre" - Alfredo Favero

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)