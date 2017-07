Después del veto de la Conmebol: qué puede hacer Daniel Angelici para revertir el fallo

El presidente de Boca y vicepresidente 1° de la AFA presentaron documentos al organismo que lo sancionó; apelar ante el TAS, la última opción

Angelici analiza los pasos a seguir.

Luego del veto de Conmebol para representar a nivel internacional al fútbol argentino,Daniel Angelici analiza los pasos a seguir para tratar de minimizar el daño a su carrera como dirigente. En el horizonte aparece la opción de apelar al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) pero los antecedentes no alientan este camino.

Los abogados del presidente de Boca presentaron entre anteayer y anoche, fuera de término y con los plazos vencidos, los documentos requeridos por la comisión de Gobernanza y Transparencia de la Conmebol para tratar de revertir un fallo adverso, del que ya fue notificado. Si bien es una opción que la comisión acepte los documentos sumados por Angelici y revea su fallo, esta posibilidad es lejana. Sus asesores letrados estudian otras alternativas, para como última instancia recurrir al TAS, con sede en Lausana, Suiza.

Además de una persistente línea de la nueva FIFA de Gianni Infantino para desalentar estas opciones personales de recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte, los antecedentes no auguran buenos resultados para el N° 2 de la AFA si eligiera ese camino. "No se trata de interpretación de leyes o de un fallo, sino de criterios para seleccionar si una persona es idónea o está apta para un cargo. Tiene un grado mayor de subjetividad y es muy difícil que en la Corte de Lausana prospere cualquier apelación de este tipo", le señaló a LA NACION un abogado de larga trayectoria en temas legales-deportivos.

Musa Hassan Bility (caso 2015/A/4311) y Gordon Derrick (caso TAS 2016/A/4579) son dos ejemplos de casos contra la FIFA presentados al TAS que fueron rechazados ante pedidos similares al que podría hacer Angelici.

Los nuevos estatutos de FIFA, aprobados por el Congreso Extraordinario celebrado en Zurich el 26 de febrero de 2016 y que entraron en vigor el 27 de abril de 2016, son tajantes sobre los criterios de idoneidad y transparencia para integrar sus organismos, línea de conducta extensible a Conmebol, que aprobó su nuevo estatuto el 16 de septiembre del año pasado .

Como informó ayer LA NACION, la Conmebol no le permite a Angelici el ingreso en representación del fútbol argentino, ya que el empresario del juego no pasó el examen de idoneidad que llevaron adelante tres de los siete miembros de la comisión de Gobernanza y Transparencia de la entidad, que también integra el argentino Orlando Salvestrini, ex tesorero de Boca.

El examen de idoneidad contiene preguntas como las siguientes. "¿Ha sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso grave o por violación de las normas de conducta estipuladas en la sección 5» de la parte II del Código Ético de la FIFA?"; "¿Algún organismo rector del deporte le ha impuesto alguna sanción de carácter disciplinario o similar, o ha tomado medidas en su contra por acciones que se hayan considerado violaciones de las normas de conducta estipuladas en la sección 5» de la parte II del Código Ético de la FIFA? En caso afirmativo, sírvase especificar" o "¿Es usted objeto de investigaciones o procedimientos civiles, penales o disciplinarios pendientes?".

El revés se filtró en la prensa brasileña el martes, justo cuando vencía el plazo para que Angelici explicara cuestiones relacionadas con su historial laboral y empresarial. Un mes atrás, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, le había reservado una silla en una de las comisiones de la Conmebol. Sobre la marcha, Angelici avisó que no le interesaba.

"La Conmebol no tiene facultad para objetar su cargo en la AFA", le dijo a la nacion un abogado experto en Derecho Deportivo que pidió reserva de identidad. En la AFA se enteraron del veto el martes por la noche. El círculo íntimo de Tapia lo intuía. La convivencia de Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) con Angelici (ideólogo y máximo directivo de la opositora Liga Sudamericana de Clubes) era inviable.

El veto internacional circunscribe el poder de Angelici al fútbol doméstico. Y opaca la figura de quien era sindicado como el "jefe fáctico" de la AFA. Los fundamentalistas de Ascenso Unido respiran aliviados: el test de idoneidad les quita de encima un potencial enemigo de la gestión Tapia.