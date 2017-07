No son las piernas, son las cabezas

El polaco Pawel Poljanski no debía ignorar lo que hacía cuando tensó sus músculos y sacó la foto, broma incluida en Instagram ("tras 16 etapas mis piernas parecen un tanto cansadas"): viralización mediante, buena parte del universo deportivo hablaría de la locura de los ciclistas profesionales. Comentario lógico e incompleto, porque la locura es general, y no está en las piernas, sino especialmente en las cabezas de aquellos que, año tras año, dan forma a un Tour de France que sólo es viable con ciclistas sobrehumanos. Sin extraterrestres de por medio, lo sobrehumano, desde la noche de los tiempos, se alcanza con ayudas externas. Pasaron ya 11 años desde que España sacudió al mundo con la "Operación Puerto", una gigantesca trama de doping. Se habló primero de que había ciclistas, futbolistas, tenistas y atletas, pero el sumario instruido por el juez sólo incluyó ciclistas, 58. Por años, el mundo del deporte asistió a un simulacro: el gobierno español aseguraba que quería la verdad, pero la justicia del país se esforzaba en demorarla. Tanto se esforzó, que fue exitosa: hay 215 bolsas de sangre preservada de las que podría extraerse el ADN que llevaría a saber qué deportistas apelaron al doping. Pero el tiempo que pasó fue demasiado, la causa prescribió y la Agencia Mundial Antidoping lo admite: "Ya no hay nada que podamos hacer".

En esta nota: Ciclismo