La trama secreta del veto de la Conmebol a Daniel Angelici: por qué le bajaron el pulgar

El sueño del presidente de Boca de tener peso y decisión en el fútbol sudamericano recibió un revés; las razones que lo alejan del poder

Angelici podrá seguir ejerciendo como vicepresidente de AFA.

La nueva AFA enfrenta problemas que antes no tenía. El más reciente, sin ir más lejos, es lapidario: su Nº 2, el vicepresidente Daniel Angelici, puede ejercer como tal en el ámbito doméstico, pero tiene vedado representar a la entidad a nivel internacional por no superar un test de idoneidad. Lo cual, para el presidente de Boca, con conocidas ambiciones políticas más allá de nuestras fronteras, resulta un gran impacto.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no le permite a Angelici el ingreso en representación del fútbol argentino. El empresario del juego no pasó el examen de idoneidad que llevaron adelante tres de los siete miembros de la comisión de Gobernanza y Transparencia de la Conmebol, que también integra el argentino Orlando Salvestrini, ex tesorero de Boca. El resultado negativo se filtró en la prensa brasileña anteayer, justo cuando vencía el plazo para que Angelici explicara cuestiones relacionadas con su historial laboral y empresarial. No lo hizo y se encontró con una sorpresa: tendrá que dar una pelea legal para llegar al concierto futbolístico sudamericano; empezó anoche, con el envío de las respuestas que faltaban. Angelici algo intuía: hace un mes, Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, le había reservado una silla en una de las comisiones de la Conmebol. Sobre la marcha, Angelici avisó que no iría. Que no le interesaba.

A última hora de ayer, Angelici ensayó la respuesta a través de sus abogados: que iba a brindar las explicaciones que la Conmebol le había pedido, pero fuera de plazo. Las fuentes consultadas no supieron responder si el veredicto, que aún no es oficial, puede cambiar. En su entorno creen que se trata de una cuestión burocrática. Y que, una vez que a los encargados de hacer la prueba de idoneidad les llegue la información, levantarán el pulgar. No parece fácil, sobre todo porque si el dictamen ratifica el voto negativo, la única instancia que le queda a Angelici es el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La FIFA ya se encargó de desaconsejar a sus dirigentes esa salida legal en un lineamiento interno para todos aquellos que tengan objeciones a las pruebas de idoneidad.

"La Conmebol no tiene facultad para objetar su cargo en la AFA", dice un abogado experto en Derecho Deportivo que pide reserva de identidad. En la AFA se enteraron del veto el martes por la noche. El círculo íntimo del presidente Tapia lo intuía desde mucho antes. La convivencia de Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) con Angelici (ideólogo y máximo directivo de la opositora Liga Sudamericana de Clubes) era inviable. El veto internacional circunscribe el poder de Angelici al fútbol doméstico. Y opaca la figura de quien era sindicado como el "jefe fáctico" de la AFA. Los fundamentalistas de Ascenso Unido respiran aliviados: el test de idoneidad les quitó de encima un potencial enemigo de la gestión Tapia.

La cronología indica que al 29 de marzo pasado, fecha de las elecciones en la AFA, ninguno de los candidatos a la presidencia y a las tres vicepresidencias tenían objeciones por parte de la FIFA y la Conmebol. Habían presentado la información en tiempo y forma. Los problemas comenzaron más tarde, cuando la Conmebol requirió una ampliación: una entrevista personal a los candidatos a presidente y a vicepresidente. También a los potenciales miembros del comité ejecutivo (titulares y suplentes) se le requirió los antecedentes comerciales y penales, que pasaron sin problemas.

En las reuniones cara a cara hubo diferentes sensaciones. El búnker fue el que usa la Conmebol en nuestro país: el céntrico Hotel Panamericano. Allí fueron Tapia, Hugo Moyano, Guillermo Raed (vicepresidente 3º) y Angelici. Tapia no tuvo inconvenientes. Moyano repartió sonrisas, respondió a todo y hasta habría ofrecido un asado de camaradería en el sindicato de Camioneros. Raed tampoco tuvo cuestionamientos. Pero Angelici, según dos fuentes al tanto del interrogatorio, "respondió sin ganas y se mostró poco colaborativo". La Conmebol quiso saber más y por eso le envió una serie de preguntas por escrito. Los tres encargados de realizar la prueba de idoneidad (el colombiano Ernesto Lucena, el brasileño Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos y el ecuatoriano Galo Yerovi) deliberaron hace un mes en Colombia. Angelici, que nunca respondió a las preguntas ni se explayó sobre lo que le cuestionaban, tenía todas las de perder. El veto era cuestión de tiempo.

"Pongan a cualquiera de ustedes, pero a ninguno de Angelici. Hay problemas". Eso escucharon Tapia y sus aliados de boca de dirigentes de la Conmebol. Fue hace unos días, en Asunción. Tapia llevó a Daniel Ferreiro y a Pablo Toviggino, sus máximos aliados en el frente electoral con el que ganó las elecciones en las que hubo lista única. Ambos consiguieron un puesto en diferentes comisiones. Angelici, que soñaba con disputarle el sillón del fútbol sudamericano al paraguayo Domínguez, quedó confinado a la AFA. Puertas adentro, su poder menguará. Puertas afuera, su vicepresidencia será menos que testimonial. Será el presidente de Boca.

El formato: el test de idoneidad, con 12 preguntas

Además de enviar por correo electrónico toda la información relacionada con los antecedentes comerciales, legales y personales, los candidatos deben responder un cuestionario de 12 preguntas cuyo modelo aparece en la página de la FIFA, Anexo 1. Allí se habla de eventuales conflictos de intereses o posibles apariciones de los postulantes en procesos judiciales. En rigor, el cuestionario no hace más que habilitar a los integrantes de las comisiones evaluadoras para someter a los candidatos a todos los interrogatorios y evaluaciones que consideren necesarios. El interesado acepta, además, que los resultados del test se ponga a disposición de todos los órganos de la FIFA.