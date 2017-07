Débora Pérez Volpin contó por qué dejó el periodismo y apostó por la política

La periodista y candidata a legisladora por la Ciudad dijo que fue su papá quien le transmitió la "necesidad de hacer y vocación por el servicio público"

La candidata a legisladora Débora Pérez Volpin junto al líder de su espacio, Martín Lousteau. Foto: Twitter

"¿Por qué me dejaste, Débora [Pérez Volpin ]?". Con esa pregunta, Marcelo Bonelli -su ex compañero de trabajo en el programa televisivo Arriba Argentinos- inició la entrevista que, confesó que era el reportaje que más le costaba hacer.

Suelta y entre risas, la ahora candidata a legisladora por el partido Evolución para la Ciudad, respondió: "¿Viste que muchas mujeres se están por divorciar y ya tienen en la cabeza la idea como un año antes y se lo comunican al marido, que no se dio cuenta?". Y agregó: "Esto no es personal, es un tema de evolución propia... Igual te extraño". Contó que esta fue una decisión que tomó en su fuero íntimo y aclaró que fue su papá quien le enseñó y transmitió la "necesidad de hacer y vocación por el servicio público".

"Mi familia me ve estudiar y me corrige, sobre todo mi hijo Agustín", contó y aclaró que se siente más expuesta ahora que como periodista: "En esto, uno está dando examen todo el tiempo y quiero estar a la altura de las circunstancias. Y no tengo grandes aspiraciones, quiero ayudar, quiero comprometerme a eso y quiero estudiar lo que me falta, siento que aporto pero quiero aprender más".

Por otro lado, se refirió a Elisa Carrió y dijo que cree que está "incómoda" dado que "hay cosas que antes decía y ahora no puede decir porque está aliada con Horacio Rodríguez Larreta". Y en relación a la candidatura de Esteban Bullrich dijo que le "encantaría que hicieran un relevamiento serio" sobre algunas cuestiones como las conexiones a Internet. Destacó la importancia de fomentar la formación y la motivación de los docentes.