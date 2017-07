La joven Lim Ji-Hyun se hizo famosa por sus críticas al régimen; creen que fue secuestrada en la frontera

Escapó de Kim Jong-un hace tres años, denunció que la vida en Corea del Norte era miserable y ahora volvió. Foto: AFP

SEÚL.- El caso está rodeado de misterio. Luego de escapar del régimen de Pyongyang con las peores denuncias a cuestas, una conocida desertora norcoreana apareció el domingo en la televisión estatal de Corea del Norte , donde contó "el infierno" que vivió exiliada en Corea del Sur.

La veinteañera Lim Ji-Hyun se convirtió en una personalidad pública desde su llegada al Sur capitalista en 2014 y solía acudir a programas televisivos sobre los refugiados que huyen del líder Kim Jong-un .

Pero este fin de semana apareció en un video difundido en la televisión norcoreana, contando que la idea que se había hecho de lo que era la vida en Corea del Sur estaba desconectada de la realidad. En las imágenes colgadas en la página web norcoreana Uriminzokkiri, Lim afirma haber "vuelto a casa" el mes pasado para vivir con su familia en la ciudad de Anju, en el oeste.

Se desconoce si el regreso fue voluntario. Los medios de comunicación surcoreanos especulan con que pudo haber sido secuestrada en la frontera entre China y Corea del Norte mientras intentaba reunirse con familiares.

La Policía surcoreana, que fue a su domicilio y examinó sus movimientos bancarios, declaró al diario JoongAng Ilbo que nada daba la impresión de que hubiera decidido cambiar de vida y regresar al Norte.

"Las autoridades competentes investigan sobre la tránsfuga norcoreana Lim Ji-Hyun", declaró Lee Yoo-Jin, portavoz del ministerio de Unificación surcoreano.

Vestida con ropa tradicional de seda y con una insignia roja con el retrato de los dos ex dirigentes norcoreanos Kim Il-Sung y Kim Jong-Il, Lim Ji-Hyun cuenta llorando su vida "miserable" en el Sur, donde "lo único que importa es el dinero".

"Me fui a Corea del Sur con la fantasía de que iba a comer y a vivir bien, pero el Sur no era el lugar que yo me había imaginado", indicó para luego precisar que esperaba poder trabajar como actriz. "Cada día en el Sur fue un infierno. Lloraba cada noche pensando en la madre patria y en mis padres en el Norte".

Lim Ji-Hyun acusó a una cadena de televisión surcoreana de haberla obligado a mentir sobre su vida en el Norte.

"Todo lo que dije en la televisión estaba escrito (...) para presentar a los norcoreanos como bárbaros, ignorantes y estúpidos", dijo y añadió que se sentía una "escoria de la humanidad".

En el pasado, otros norcoreanos que huyeron al Sur antes de reaparecer en el Norte fueron exhibidos en programas de propaganda. En estos casos, las autoridades surcoreanas sospechan que fueron secuestrados o se vieron obligados a volver al Norte por amenazas a sus familias.

