El peor arranque para Emiliano Grillo en el Abierto Británico, que pone en jaque su continuidad en el torneo

El chaqueño firmó una tarjeta de 76 golpes, seis sobre el par de la cancha, y sólo un milagro lo puede salvar de quedar eliminado en la ronda del viernes; los líderes, cinco bajo par

Emiliano Grillo tuvo un mal comienzo en el Open. Foto: Reuters

SOUTHPORT, Inglaterra.- No era, ni por asomo, la vuelta que Emiliano Grillo tenía en la cabeza para los primeros 18 hoyos de la edición 146º del Abierto Británico, en el Royal Birkdale Golf Club. El chaqueño tuvo una muy mala mañana y terminó su vuelta con un total de 76 golpes, seis sobre el par de la cancha, que ponen en jaque su continuidad a lo largo de todo el fin de semana.

En la previa al comienzo del torneo, Grilllo destacaba que el clima era un factor fundamental en esta cancha. Llovió durante toda la madrugada y las primeras horas de la actividad en esta ciudad (la primera salida fue a las 6.35 de la mañana, cuatro horas meno en la Argentina), por lo que el campo se hizo un poco más pesado y lento. Si bien no cayó agua durante el recorrido del argentino, hay que sumarle el frío y mucho viento, un factor fundamental que hizo las condiciones aún más difíciles. Sin embargo eso no fue la excusa para el argentino, al que no se lo vio bien durante todo el recorrido.

Ya el arranque en los primeros hoyos señalaba que venía tendría un día complicado por delante. Bogeys en el 1 y el 2 fueron las señales de alerta para un Grillo que durante los cinco siguientes salvó algunos pares que podían haber hecho que su tarjeta sea aún peor. En el hoyo seis, uno de los más complicados de cancha (dobla casi 90 grados a la derecha y se jugó con viento en contra) salvó un buen par. "Bien Emi", fue el grito de aliento de un puñado de argentinos que lo acompañaron en el recorrido, aunque sin más señales de aliento por lo que se veía.

Los segundos nueve hoyos para el chaqueño se hicieron cuesta arriba, sobre todo en el final. Dos bogeys consecutivos en el 13 y el 14 auguraban que la tarjeta sería muy negativa. Asomó una luz de esperanza con un birdie en el par 5 del 15, uno de los más fáciles de la cancha, que terminó siendo el único de la vuelta. Todo terminó cuando hizo seis golpes en el par 5 del 17 y un nuevo bogey en el hoyo final, donde en una de las gradas está el recuerdo de Roberto De Vicenzo.

Así está el leaderboard en el Abierto Británico

Las condiciones que afrontó Grillo fueron las mismas que el inglés Matthew Fitzpatrick y el norteamericano Steve Stricker. El primero terminó uno bajo par y el segundo, en el par de la cancha.

El chaqueño no ocultó la bronca y el fastidio, sobre todo en los hoyos finales. Se empezó a notar su malestar en la salida del 9 con una pelota que salió a la derecha. Tomó firme el palo y lo movió de un lado al otro, dándole pequeños golpes al suelo. En el hoyo 15, tras otro mal drive, se enojó con uno de los marshall de la cancha. Estaba pidiéndole a los espectadores que no hagan ruido y Grillo primero le señaló primero que no se mueva. Luego se llevó el dedo a la boca pidiéndole silencio a quien, curiosamente, estaba haciendo callar a los hinchas.

Terminó su actuación, firmó la tarjeta y rápidamente se fue de la cancha, con la bronca por no haber tenido el resultado que esperaba en este primer día. Mañana Grillo completará los segundos 18 hoyos en el mismo grupo y saldrá a las 8.42 de la Argentina (12.42 de Inglaterra). Deberá bajar considerablemente el score si sueña estar todo el fin de semana en el Abierto Británico.

Los líderes, cinco bajo par

Tres norteamericanos quedaron en lo más alto del leaderboard en la primera jornada del British Open. Se trata de Jordan Spieth, uno de los candidatos y ganador del US Open y el Masters en 2015, Matt Kuchar y Brooks Koepka, último vencedor del US Open hace unas semanas.

Spieth, el más joven del pelotón con sólo 23 años, jugó muy bien a lo largo de todo el recorrido. Kuchar, el más experimentado con 39, tuvo unos primeros nueve hoyos sensacionales, con cinco birdies y par en el resto de la cancha. Para Koepka (27), luego de un birdie en la ida, los segundos nueve hoyos fueron la clave: tres birdies, un águila y un bogey.