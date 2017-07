La frustración y el reclamo de un hincha de Juventus que compró la camiseta de su (ex) ídolo en el peor momento

Al sentirse estafado por el club, llevó la denuncia hasta los organismos de defensa al consumidor

El drama de un fanático de Bonucci.

Para un hincha del fútbol, no hay drama mayor que sentirse estafado por un ídolo o por su club. En este caso, la decepción fue por partida doble. Un fanático de Juventus se sintió estafado poco después de ir a la tienda oficial del equipo a comprarse la nueva indumentaria. Es que decidió estamparle la Nª19 de Leonardo Bonucci, sin saber que un día después el futbolista firmaría contrato con Milan por cinco temporadas.

"Prohibirle al consumidor que cambie la camiseta representa un doble insulto para él" Defensa al consumidor

Al enterarse del adiós de su ahora ex ídolo, el fanático regresó al Juventus Store para encontrar una solución a su problema. Por eso, pidió: el dinero o una nueva camiseta. Pero la respuesta no fue la que esperaba, ya que el local no concedió ninguna de las dos cosas. No se quedó con los brazos cruzados y llevó su reclamo a uno de los organismos de defensa al consumidor.

Para sorpresa de muchos, recibió una sentencia favorable: "Permitan al aficionado cambiar la camiseta que compró por otra de otro jugador del equipo. Nadie podía esperar que Bonucci ficharía poco después por el AC Milan. Prohibirle al consumidor que cambie la camiseta representa un doble insulto para él", argumentaron desde el organismo.

Mientras el hincha de la Juventus esperaba su nueva camiseta, en las redes sociales le recomendaron varias soluciones temporales, como convertirla en la Nª9 de Gonzalo Higuaín.

Ricevo e diffondo: ecco come uno juventino veloce di pensiero ha prontamente sopperito alla dipartita di Bonucci?? pic.twitter.com/GIU3EXc0XM&- Gian Luca Rossi (@gialucros) 14 de julio de 2017

Fuente: Urbanian, de Mundo Deportivo.