Jesús Dátolo volvió a Banfield y puso la cara por su DT: "No sé por qué a Falcioni no lo querían en Boca si ganó todo"

El volante revivió la polémica entre su actual técnico y Boca, su antiguo club

Jesús Datolo se sumó como refuerzo del Taladro. Foto: Banfield

Jesús Dátolo reavivó la polémica sobre el paso de Julio Falcioni como técnico de Boca: "No sé porque no lo querían y lo criticaban tanto, si ganó todo ", expresó este jueves en su presentación. El nuevo jugador de Banfield estará bajo el mando del DT que viene de comandar una campaña en la que el club terminó quinto.

"Es un entrenador que sabe muchísimo y que tiene toda la capacidad para dirigir una selección, por eso no comprendo lo de Boca", amplió el volante. Falcioni estuvo al frente de los xeneizes en 2011 y se consagró campeón invicto del Apertura, en el que consiguió una marca histórica: recibió sólo seis goles en 19 partidos.

"Estoy convencido que con Falcioni vamos hacer una buena campaña en el próximo campeonato y nos vamos a preparar muy bien para la Copa Libertadores 2018, para devolver a Banfield a los primeros planos internacionales", destacó luego del entrenamiento matutino del miércoles en el Luis Guillón.

"He vuelto al club donde me formé desde los 11 años porque entiendo que aún estoy en plenitud para devolverle a Banfield mucho de lo que me ofreció, desde ser el primero que vivió en la pensión que hoy lleva el nombre de Darío Cvitanich", refirió el jugador que viene del Vitoria de Recife, Brasil.

"Lo que sí ya no estoy para recorrer todo el lateral izquierdo como cuando del Taladro pasé a Boca en 2006. En estos seis años en Brasil acostumbré a tener otro ritmo, más pausado y de juego más creativo y el último tiempo lo hice de doble cinco, como Falcioni pretende que lo haga en Banfield", reconoció Dátolo.

Por último se mostró irónico y risueño al comentar: "Tanto tiempo en Brasil se pegó mucho el idioma, ahora tengo un quilombo para hablar con mis nuevos compañeros hasta que me acostumbre al castellano, lo bueno que en los partidos podré putear al árbitro en portugués, para que no me entienda, je je", se rió.

Pablo Mouche, el segundo refuerzo

Pablo Mouche afirmó que está "contento" de volver al fútbol argentino, de cara al torneo de Primera División, tras su paso por Olimpia de Paraguay. "El año que viene tenemos la Copa Libertadores y es un desafío hermoso. Estoy contento de volver al fútbol argentino", sostuvo Mouche, de 29 años, en diálogo con TyC Sports.

"Vengo con mucha ilusión, con ganas de jugar. De Lanús tengo un lindo recuerdo, pero es cosa del pasado", agregó en relación a su paso en 2016 por el clásico de Banfield. Mouche será compañero de Darío Cvitanich y tendrá a Julio Falcioni como técnico, algo que ya sucedió en el 2011 en Boca.

El delantero también jugó en Estudiantes de Buenos Aires, Arsenal de Sarandí, Kayserispor de Turquía, Palmeiras de Brasil, Lanús, Estrella Roja de Belgrado y Olimpia.