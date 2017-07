Cuatro kilos de camarones, dos porta papel higiénico y una flor de plástico: los regalos más insólitos a funcionarios

Mauricio Macri fue el que más obsequios recibió; Juliana Awada y Antonia también fueron agasajadas

El Gobierno creó este año, mediante la Oficina Anticorrupción, el Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos y un Registro de Viajes Financiados por Terceros. Todos deberían informar los regalos que recibieron.

Según la ley 25.188, "los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. La reglamentación indica que podrán aceptar los "obsequios de cortesía o costumbre diplomática que tengan un valor menor a $ 4000".

Durante este 2017, el presidente Mauricio Macri fue quien más regalos recibió, algunos de ellos muy curiosos, como un frasco de tierra de las islas Malvinas, que le obsequiaron ex combatientes, o una alfombra con su retrato pintado con la banda presidencial que le llevó el Embajador de la República de Azerbaiyán, Rashad Aslanov.

Otro regalo muy particular que recibió el mandatario argentino fueron dos porta papel higiénico tejidos al crochet y una toalla de mano blanca, que según el registro no lo recibió ni de un par ni un empresario, sino que fue entregado por un particular en una visita a Santa Fe. Los regalos no pueden provenir de cualquier origen, sólo pueden recibirse obsequios de cortesía o comestibles cuando sean entregados en eventos, actos, visitas o actividad oficial pública.

Patricia Bullrich también recibió varios obsequios, muchos de ellos comestibles. Además de miel, bombones, varios vinos y productos para Pascua, una participante de una Conferencia que presenció en San Pedro le regaló una ensaimada mixta de crema pastelera y dulce de leche. También recibió libros, una cartera y hasta un perfume.

Otros regalos curiosos

El líder del grupo empresario Newsan, Rubén Cherñajosky le regaló a Jorge Aguado, subsecretario de de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva , cuatro kilos de camarones pre cocidos congelados en heladera de telgopor con hielo.

El jefe de gabinete, Marcos Peña, fue otro de los funcionarios que recibió pescado. El entonces Analista de Relaciones Institucionales de Newsan le entregó en la Casa Rosada una caja térmica de telgopor que tenía cinco kilos de merluza.

El Director Nacional de Acreditación de Organizaciones perteneciente a la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Agustín Dellagiovanna recibió una flor, pero de plástico, de parte de una mujer en una actividad oficial.

Los obsequios a Awada y Antonia

De acuerdo al registro de regalos que publica la Oficina Anticorrupción, Awada , que está registrada como "señora de Macri", recibió hasta ahora cinco obsequios, aunque se desconoce el remitente. La primera dama recibió:

Un libro titulado Building Bridges(Construyendo Puentes).

Dos posafuentes "multiuso" de metal.

Un pañuelo con una ilustración de un "joven caballero inspirado en un paisaje".

Una billetera color "bordeaux" de la marca Salvatore Ferragamo.

Por su parte, en el registro aparece que la hija de Macri y Awada, Antonia , también recibió varios regalos. El embajador de la República Popular China en la Argentina le obsequió un robot grande de juguete "Silverlit" blanco, un robot mediano de juguete "Silverlit" negro y tres robots chicos de juguete violeta, celeste, naranja. Además los reyes de los Países Bajos le regalaron una lámpara de plástico con forma de conejo y una caja de pinturas al óleo y accesorios marca "Van Gogh".