Eduardo Bali Bucca, candidato a duiputado nacional por el espacio liderado por Florencio Randazzo critico con la ex Presidenta

Ek randazzismo, con críticas a Cristina.

LA PLATA.- La foto de la ex presidenta Cristina Kirchner en un establecimiento agrícola de Lincoln sigue suscitando criticas. "Cristina intenta acercarse a sectores que se alejó durante su gobierno", dijo a LA NACION el candidato a diputado nacional por Cumplir Eduardo Bali Bucca

"Se falló muchísimo en el conflicto con el campo y en la resolución 125", reconoció. Y agregó: "No hubo autocrítica. No reaccionó el gobierno de Cristina como tampoco reacciona este gobierno", aseguró el candidato a legislador por Cumplir.

Las inundaciones que ahogan a gran parte del territorio de la séptima sección electoral pusieron el tema hídrico en el ojo de la contienda electoral que se avecina de cara a las PASO.

El candidato a diputado nacional por Cumplir Eduardo Bali Bucca, intendente de un distrito con 40 por ciento de su territorio inundado, no sólo propone llevar al Congreso un plan hidrico. "La propuesta de Vidal no alcanza", dice el intendente del distrito inundado. "Las obras no están avanzando como deberían hacerlo" dijo el aspirante a legislador que compartió hoy una conferencia de prensa junto al candidato a diputado provincial por la octava sección electoral, Guillermo Chaves (Cumplir)