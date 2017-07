María Eugenia Vidal pidió un "violento ajuste de la política en cargos y asesores"

La gobernadora formuló esas declaraciones durante una entrevista en la que pidió también "ajustar el tamaño de las legislaturas".

María Eugenia Vidal hoy, de recorrida en el programa "Vacaciones para compartir" en Quilmes.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , aseguró hoy que "para reducir el déficit fiscal tiene que haber un violento ajuste de la política en cargos y asesores" y planteó que "ya no se le puede pedir más a la gente".

La gobernadora formuló esas declaraciones durante una entrevista con A24, en la que pidió también "ajustar el tamaño de las legislaturas".

Vidal se refirió además a la posibilidad de bajar el impuesto sobre los Ingresos Brutos y afirmó que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , "nos convocó a todos, y los argentinos no damos más de impuestos".

No obstante evaluó que para bajar la carga tributaria es necesario un "consenso" entre el gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes, ya que esa determinación tiene que adoptarse "entre todos".

"Nosotros, por la situación en que estaba la provincia, bajamos muy poquito Ingresos Brutos para algunos sectores y vamos a seguir bajando", dijo Vidal, y ejemplificó: "Tiene que ser en conjunto, porque si vos bajás ese impuesto pero una Pyme paga mucho de la tasa de seguridad e higiene municipal, se termina yendo a otro lado".

Sostuvo Vidal que "hay que bajar los impuestos de a poco", y añadió que "Argentina necesita crear trabajo y trabajo en blanco".

Subrayó que la lista de candidatos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires está "integrada por gente honesta" y planteó que "esta pelea que empezó en diciembre de 2015 contra las mafias en la provincia, el narcotráfico y el juego ilegal, se va a ver condicionada si no ganamos la elección".

Al ser consultada acerca de la reforma policial que encaró desde que asumió dijo que "fue un año y medio difícil desde lo personal", insistió en que recibió "muchas amenazas" y contó que adoptó diversas medidas de seguridad bajo la premisa de que no la obliguen a "perder contacto con la gente ya que me niego a no poder pisar una farmacia o tocarle timbre a un vecino".

"Estoy custodiada, tengo medidas de seguridad. No me preocupa mi caso, sabía dónde me metía, porque la Provincia era el lugar más mafioso. La situación en la Provincia era peor que lo que me imaginaba y estamos dando la pelea de verdad", reflexionó la gobernadora.

Para ella, "el crecimiento es real pero no ha sido igual para todos" y reconoció que "los que más sufrieron el último año y medio son los bonaerenses del conurbano".

"Va a llevar mucho tiempo pero cuando la gente nos pide más seguridad, fuerza y no aflojen tiene que ver con esta pelea. Esta vez estamos dando la pelea de verdad, la que no se ve", dijo, y citó medidas de como pedirles declaraciones juradas a la policía, habilitar un sistema online para poder hacer denuncias y haber impulsado que 450 policías estén presos por distintos delitos.

"La Salada es un ejemplo: ahí había mercadería robada e ilegal, lavado de dinero, narcotráfico y estaba todo listo para instalar un bingo. Todo con complicidad de la política, la policía y el sistema judicial. El fiscal (Sebastián) Scalera lo está investigando y algo bueno está pasando en la justicia de la provincia", expuso.

Vidal celebró que el fiscal general de San Isidro Julio Novo, el juez platense César Melazo y la ex procuradora bonaerense hayan renunciado "porque sabían que los iban a sacar" y destacó que "ir contra todo eso es ir contra la mafia de verdad".

Sostuvo que "yo necesito de los bonaerenses, necesito un equipo de gente que piense como yo y esté dispuesta a dar la misma pelea".

Por otra parte, se refirió a los descuentos de hasta el 50 por ciento en la compra de alimentos en supermercados a través del Banco Provincia los segundos miércoles de cada mes, y calificó a la medida como "muy buena para la gente y la vamos a sostener todo el tiempo que podamos".

"Pero yo soy muy optimista y veo un avance de la economía y una baja en la inflación", afirmó Vidal por lo que consideró que la promoción "cada vez será menos necesaria".

Luego destacó las "medidas de apoyo y sostén" que da el presidente Mauricio Macri a la población, "como la devolución del IVA a los jubilados y pensionados, la reparación histórica y los aumento de las asignaciones familiares".

"Antes, la AUH se aumentaba por decisión de la ex presidenta y por cadena nacional. Hoy funcionan como un derecho y el presidente no les dice a la tente que les está haciendo un favor", analizó.

"Hemos ido evolucionado, de abril de 2016 a abril de este año, se generaron 140 mil puestos de trabajo y en mayo se esperan 150 mil", recalcó Vidal.

Agencia Télam