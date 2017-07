Dónde fijemos la mirada irá nuestro auto

Una de las principales cualidades de los pilotos de competición es la vista: todos tienen una gran agudeza visual. Pero el secreto es dónde miran cuando corren y es un buen punto para aprender a conducir mejor en la calle, porque resulta una excelente norma de seguridad.

Una de las primeras reglas para manejar en la ruta, ahora en plenas vacaciones de invierno, es mirar lo más lejos posible. A diferencia de la ciudad, en la que tratamos de ver dónde vamos a poner las ruedas para esquivar pozos y amortiguar cunetas, en la ruta hay que observar lo más lejos posible: 300 o 400 metros adelante. ¿Por qué? Porque si ocurre algo anormal (un choque, por ejemplo) nos da tiempo para que podamos anticipar la maniobra de frenado o esquive.

En este último tipo de situaciones es fundamental también dónde fijamos la mirada, porque hacia allí irá el vehículo. Si adelante nuestro hay un obstáculo inesperado, lo peor que podemos hacer es fijar la vista en él: casi inevitablemente lo embestiremos. Con los autos actuales, dotados del sistema antibloqueo ABS tenemos frenado y dirección al mismo tiempo; entonces frene fuerte, no suelte el pedal y fije la vista en la ruta de escape para volantear en el momento justo.

Un consejo respecto de la visión: evite viajar en horas nocturnas, ya que nuestro campo de visión es sólo un 20% que durante el día y, muchas veces, por curvas o desniveles, se ve reducido con suerte al alcance de nuestras luces. Por supuesto, en la conducción nocturna es vital que todas las luces del vehículo estén en perfectas condiciones; es decir, con ópticas en buen estado y correctamente alineadas para ver mejor, para que nos vean y para no encandilar. Use las antiniebla para su función específica: no aportan gran cosa en una noche clara.