Noble M600: un supedeportivo para entendidos que acelera a 363 km/h

El Noble M600, exclusivo y para buenos conductores

669 CV genera el V8 4.5 L de este M600; acelera de 0 a 100 km/h en 3s.

El caso del constructor británico Noble es especial: con apenas un modelo, el M600, logró llamar la atención de los amantes de los superautos con una propuesta que incluye exclusividad y destrezas. ¿Por qué? Porque cada una de las unidades se fabrica a mano de acuerdo con los requerimientos del cliente, para que éstos transmitan con el auto sus gustos y personalidad. Y no sólo eso: la filosofía de la empresa es fabricar autos para quienes aman conducir, por lo que prescinden de todas las ayudas a la conducción (ABS, ESP, etcétera), ya que éstas niegan el placer de manejar y no permiten que se note la habilidad del conductor al hacerlo. Toda una declaración de principios y un aviso de que la compra de un Noble M600 no es para cualquiera ya que hay que ser un buen piloto para domar a esta fiera que alcanza los 363 km/h.