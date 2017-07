Barcelona cree que los 222 millones de euros que ofrece PSG por Neymar rompen el fair-play financiero de la UEFA

El presidente de Barcelona fue claro respecto al posible pase de Neymar

" Neymar tiene que jugar con nosotros". Josep Bartomeu fue claro y despejó las dudas respecto de la posible venta del jugador brasilero al PSG francés y la posibilidad de pagar la cláusula de 220 millones de euros (255 millones de dólares). "Nos aporta mucho. Ese tridente -con Messi y Suárez - la verdad es que da miedo a otros equipos y han hecho grandes temporadas, y queremos que siga siendo así", expresó el presidente de Barcelona . Pero además disparó el tema del fair play financiero que la UEFA plantea al momento de rescindir un contrato.

¿Las ofertas por Neymar son antideportivas? La suma de dinero que significa cortar con el contrato del delantero que firmó contrato hasta junio 2021, significaría romper con el código ético financiero de la máxima entidad, hecho que el presidente sacó a la luz y levantó la polémica.

"Las cantidades son imposibles de activar, si queremos cumplir el fair play financiero", dijo a la agencia AP. "Si alguien no lo quiere cumplir, por supuesto que se puede activar, pero hoy en día con las reglas, las normas actuales, activar unas cláusulas tan altas, y no digo qué jugador sea, hablo en general, es prácticamente imposible", expresó, "a no ser que uno pues quiera no cumplir el fair play financiero que fija la UEFA".