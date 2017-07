Maxi Rodríguez dejó Newell's desgastado y entre lágrimas: "Por mi salud mental, decido alejarme"

La Fiera anunció la decisión de alejarse del club rosarino por diferencias con los dirigentes; aclaró que no jugará en otra entidad del fútbol argentino que no sea Newell's y dejó una puerta abierta para el futuro

Maxi Rodriguez su despedida de Newell's. Foto: Marcelo Manera

El anuncio es la consecuencia de una situación que resultó insostenible en los últimos meses. La decisión de Maxi Rodríguez de alejarse de Newell's representa otro golpe para un club que no para de autodestruirse con decisiones desacertadas, destrato a los referentes, incumplimiento con sus empleados? Cansado, agobiado, de tener que dar explicaciones de una realidad que los dirigentes no asumen o prefieren disimular, la Fiera, entre lágrimas, comunicó su determinación. En la charla enseñó que el sentido de pertenencia no se quiebra, pero que tampoco era saludable extender el vínculo. Con su salida cae el último escudo del que podían echar manos quienes conducen la entidad del Parque Independencia, acorraladas por las críticas.

"Es una situación muy difícil de tomar, pero por mi salud mental lo mejor era alejarme. Todo lo que pasa en el club te saca del objetivo, te desgasta. Vine acá casi en mi mejor momento personal y en el peor del club. A pesar de que conseguí lo más lindo que fue salir campeón, también fue lindo sacarlo del descenso", comentó Maxi Rodríguez, que en 2012 rompió el vínculo con Liverpool, de Inglaterra, para ir al rescate de un equipo que empezaba la temporada entre los últimos de la tabla de los promedios. Con aquella celebrada vuelta, propiciada por el Tata Martino, que meses antes había asumido la dirección técnica, Newell's iniciaba una revolución en el mercado de pases y ensayaba una recuperación institucional que cinco años después quedó en un amago.

Detrás del mensaje de Martino se encolumnaron Heinze -DT y reciente campeón con Argentinos, en la primera B Nacional-, Bernardi -condujo a Godoy Cruz a los 8os de final por la Copa Libertadores y fue despedido-, Scocco -se marchó a River- y Maxi. El título del torneo Final 2013 fue un espejismo: una alegría y un desahogo para los simpatizantes; una bomba de humo que aprovecharon los dirigentes. La estrella deportiva no sirvió para reestructurar a la institución, que no aprovechó el empuje y profundizó su crisis.

Entre las dos etapas, Maxi completó 219 partidos y convirtió 76 goles, una cifra que lo ubica en el 7º puesto de la tabla histórica de artilleros, ésa que lidera Manuel Paulino González, con 163. Se energizó con el cariño de los hinchas, con el gol en el minuto 93 frente a Central que rompió la serie de cinco juegos sin éxitos en el clásico; también sufrió con las agresiones de los violentos que, en septiembre de 2015, balearon la casa de su abuela. Apostó siempre al club, a dejar una huella. Rechazó ofertas de Boca y River, que siempre lo tuvieron en la órbita. Aún ahora, a los 36 años, manifestó que en la Argentina sólo vestiría la camiseta rojinegra, una señal de que su futuro volverá a estar en el exterior. Hace unos días, en Rosario circula la versión que México sería su próximo destino.

El último campeonato lo tuvo a Newell's como actor protagónico durante gran parte de las 30 fechas. Un plantel corto que decayó por su falta de recambio y por no tomar los momentos en que sus rivales -principalmente Boca, finalmente el campeón- flaqueaban. Los constantes problemas económicos dinamitaron el recorrido. El estallido fue el paro de empleados y la decisión del plantel de no entrenarse ante la falta de pago. Las penurias provocaron, por ejemplo, que cuando visitó a Aldosivi, los jugadores viajaron a Mar del Plata en avión, mientras que el cuerpo técnico lo hizo en colectivo. Maxi Rodríguez llevó siempre la voz cantante, expuso la crisis, pero no encontró receptores. "Siento tristeza por lo que está pasando. Acá el único que se perjudica es el club. Y hasta que no nos pongamos los pantalones largos y tomemos conciencia de lo que es la institución? Hay que tener seriedad, compromiso y tirar para adelante. Si me tengo que quedar, encantado, porque es mi casa. Y si no, hasta el último día di todo. Nadie me puede reprochar nada. Los jugadores pasan, los dirigentes pasan y lo que queda es la institución. No se dan cuenta de eso. Lo más fácil siempre es hablar y criticar. Tanto el grupo como yo damos la cara, estamos acá adentro, entrenamos en condiciones que no son las ideales? Es la situación que nos toca vivir. Ponemos la cara y nos golpean y nos levantamos. Los chicos la están pasando mal, los grandes la estamos pasando mal. No sirve de nada esto. Creo que hay que tomar conciencia y de una vez por todas poner los huevos donde hay que ponerlo", confesaba el ídolo con crudeza, en el campo de juego, al término de un partido.

"Me duele ver a Nacho [Scocco] con otra camiseta y al Gato [Formica] en México. Sé que no se querían ir, pero a veces hay que tomar decisiones. Quiero retirarme en Newell's. Si no pasa nada raro, voy a volver", el deseo de Maxi, un Quijote que se cansó de pelear.

El video del adiós

Frases y papelones

Sebastián Domínguez atacó por las redes sociales. Una vez que Maxi Rodríguez anunció su salida, Sebastián Domínguez, ex compañero y también referente de Newell's, se solidarizó lanzó un sugestivo mensaje en Twitter. "Patas cortas. Amigos de la mentira. Su enemigo es el tiempo que los cachetea con la más pura verdad", escribió en su cuenta.

Dirigentes con extrañas actitudes. Minutos después de la comunicación de Maxi Rodríguez, el secretario general de Newell's, José Menchón, tuvo una inoportuna frase en ESPN Radio: "Brian Sarmiento ya está. Mientras traiga un par de chicas para que bailen conmigo? todo bien, je". En el mercado de pases los rojinegros también tuvieron una intervención que fue un papelón: presentaron como refuerzo al uruguayo Giovanni Zarfino, aunque nunca negociaron con Danubio, dueño del pase del volante. La operación se deshizo.