Dos estrellas en el mundo del streaming

Julia Roberts hará una serie en Amazon; Sandra Bullock, un film de Netflix

Con pocas horas de diferencia se confirmaron las noticias de que Julia Roberts y Sandra Bullock, como muchos de los grandes nombres del cine de las últimas décadas, se sumaron a las filas de los contenidos realizados para los servicios de streaming. Después de anotarse como protagonista de la miniserie de HBO, Today Will Be Different, ahora Roberts también aceptó encabezar Homecoming, un thriller de espías adaptado de un podcast de ficción. La historia que producirá Sam Esmail, creador de la exitosa Mr. Robot, formará parte de la oferta del servicio Amazon Prime Video. Serán en principio dos temporadas que se estrenarán simultáneamente en todos los territorios, incluida la Argentina, en los que está disponible la plataforma.

Pocas horas después de conocida la noticia sobre la ex reina de las comedias románticas, otra de las actrices que ostentó ese mismo título unos años después de la mujer bonita, Sandra Bullock, también se incorporó a las filas del streaming al confirmar que protagonizará para Netflix el film Bird Box. Se trata, como en el caso de Roberts, de un thriller, aunque éste pertenecerá al género de ciencia ficción, dirigido por Susanne Bier (The Night Manager) y escrito por Eric Heisserer, guionista de la película La llegada.