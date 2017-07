Elon Musk promete viajes de media hora entre Nueva York y Washington con Hyperloop

El empresario dijo que recibió la autorización verbal para iniciar las obras que unen las ciudades de la costa este de Estados Unidos

Una vista de la pista de pruebas de la empresa Hyperloop One en Nevada, Estados Unidos.

El empresario estadounidense Elon Musk anunció que su royecto de tren de alta velocidad Hyperloop recibió el acuerdo verbal del gobierno.

A su vez, dijo que el sistema podría conectar en apenas 29 minutos Nueva York y Washington DC, situadas a 500 km de distancia.

Musk dijo en su cuenta Twitter que es "optimista" sobre un acuerdo formal, que podría ocurrir "rápidamente".

El empresario, fundador del grupo automotor Tesla y de la empresa aeronáutica SpaceX, integró inicialmente un consejo de asesores del presidente Donald Trump, pero lo abandonó cuando el mandatario anunció su retiro del Acuerdo de París sobre el clima.

"Acabo de recibir el acuerdo verbal del gobierno para The Boring Company a fin de construir un Hyperloop subterráneo NY-Fil-Balt-DC. NY-DC en 29 minutos", dijo el multimillonario en su cuenta oficial en Twitter, utilizando las abreviaturas para Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington, la capital federal.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins.&- Elon Musk (@elonmusk) 20 de julio de 2017

The Boring Company es una empresa creada por Musk que se especializa en la construcción de túneles subterráneos para aliviar el tránsito en las grandes ciudades.

La secretaría de Transportes de Estados Unidos no quiso comentar la información y pidió contactar a un portavoz de la Casa Blanca, que no confirmó el acuerdo.

"Hemos tenido conversaciones prometedoras hasta ahora", indicó el portavoz, "y estamos resueltos a conducir proyectos de infraestructuras transformadores y creemos que las mejores soluciones provienen muchas veces del ingenio y la energía del sector privado".

La empresa The Boring Company no comentó inmediatamente la información.

Elon Musk dijo que recibió la autorización de forma verbal de parte de las autoridades para iniciar las obras de infraestructura del sistema Hyperloop.

Musk solo está implicado en el negocio a través de la construcción de túneles, a través de The Boring Company. Los trenes serían desarrollados por otars empresas en los cuales Musk no posee capital y que desarrollan el proyecto Hyperloop. De forma reciente, la compañía Hyperloop One planea realizar una serie de pruebas con un vagón de 8,5 metros de largo a través de una serie de vías experimentales en Nevada, Estados Unidos.

Musk no dijo el jueves cuál sería el socio del proyecto de tren entre Nueva York y Washington.

Varias empresas se han posicionado en el mercado. En abril, The Northeast Maglev, una compañía estadounidense, presentó un proyecto similar al evocado el jueves por Elon Musk.

Esta empresa colabora con la compañía ferroviaria japonesa JR Central, que desarrolló la tecnología conocida como "Scmaglev", por Superconducting Magnetic Levitation, y testea actualmente un nuevo tren de sustento electromagnético que debe unir Tokyo a Osaka a una velocidad de 500 kilómetros por hora.

Contactada por la AFP, The Northeast Maglev no respondió.

En otros tuits publicados el jueves, Musk menciona la creación de una conexión a toda velocidad entre Los Angeles y San Francisco así como una ferrovía que uniría varias ciudades de Texas.

Cita asimismo el túnel actualmente en construcción para desatascar el tráfico vehicular de Los Angeles.

Agencia AFP