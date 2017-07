Eleonora Wexler. "Trabajar y viajar es lo que más disfruto"

Algo para declarar sobre giras, vacaciones y otras travesías

-¿Cómo te definís como viajera?

-Soy una viajera curiosa y aventurera, me gusta conocer a la gente y la historia de los lugares que visito, cómo se vive.

-¿Cuál es el primer viaje que recordás?

Eleonora Wexler, una viajera curiosa y aventurera.

-El primero que recuerdo, como algo diferente, fue a Río de Janeiro y Buzios. Fuimos con mis padres y con mi hermana. Éramos chiquitas. Recuerdo que Rio me había encantado, pero Buzios no tanto porque no había nadie (ahora buscaría todos esos lugares tranquilos donde no hay tanta gente). Recuerdo que un día, en Buzios, entré al baño de la posada, me encontré con una lagartija y me dio pánico. Ahora las amo.

-¿Qué es lo que más te entusiasma de salir de gira?

-Me gusta la mezcla de las dos cosas. Trabajar y viajar es una delas cosas más lindas. Viajar es uno de los placeres más grandes, que disfruto, y mezclarlo con mi otra pasión, el trabajo, es perfecto como una canción maravillosa.

-¿A dónde fuiste en tus últimas vacaciones?

-Me fui a un barco, que la verdad no es lo mío. Mi hija la pasó bárbaro pero yo no, había mucha gente. Estuvimos en St. Martin, en St. Thomas y Bahamas y conocí poquito de cada lugar porque el barco no se quedaba por mucho tiempo, estábamos tres horas nada más. Después me fui a México, a Playa del Carmen, que sí me gusta mucho. México me encanta, lo disfruto.

-¿Tres características que debe reunir un buen compañero de viaje?

-Un buen compañero de viaje tiene que ser libre, respetar mucho al otro y saber adaptarse, como en una convivencia.

-¿Cuál es el destino más exótico que hayas visitado?

-No sé si el más exótico, pero un lugar que a mí me gustó mucho, que tiene tanta naturaleza, con unas mariposas de un tamaño gigante, una fauna y una flora maravillosa, es Costa Rica.

-¿Cuál es tu playa favorita de la Costa Atlántica argentina?

-Me gusta mucho Costa Esmeralda, porque sus playas son más grandes y tranquilas. También me gusta Mar de Las Pampas y Mar Azul.

-¿Un barrio al que te guste volver de Buenos Aires?

-Me encanta San Telmo y, si bien no voy muy seguido porque vivo lejos, vuelvo cada vez que puedo. Me trae recuerdos de cuando era chica y lo visitábamos bastante. San Telmo tiene un encanto muy particular.

-Un día de vacaciones perfecto

A la mañana me gustaría salir a conocer, por ejemplo, un buen museo en alguna ciudad europea y medieval, y por la tarde me gustaría relajarme en una hermosa playa, con un buen trago. Ya que también me gusta mucho la nieve, ese día ideal también podría alternar entre nieve a la mañana y esa hermosa playa de aguas cálidas por la tarde.

-En el avión: ¿pasillo o ventanilla?

-Me encanta la ventanilla porque me gusta mirar, me gusta tener la sensación del cielo, del despegue y del aterrizaje, me gusta ver como llego al lugar desde arriba, lo disfruto.ß

Para más datos

Por estos días, Eleonora Wexler protagoniza Umbrío, en el Teatro General San Martín (jueves a domingo); para televisión está grabando Golpe al corazón (Telefé) y una participación especial en Un gallo para Esculapio, miniserie de Underground