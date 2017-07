Rockear a los 50 años, una misión no tan imposible

Claudia Puyó, Gustavo Bazterrica y Willy Crook, entre otros, reflejados en un documental

El director Cucho Constantino. Foto: Cucho Constantino

"Es ante todo una película de amigos", dice Cucho Constantino sobre El club de los 50, el documental protagonizado por un grupo de experimentados músicos argentinos que se estrenó ayer. Casi todos esos músicos tenían una relación cercana y de larga data con Constantino, salvo los dos que, justamente, se perfilaron como los casos más particulares del largometraje: Claudio Kleiman, conocido por su larga trayectoria como periodista pero también eximio guitarrista de blues, e Ica Novo, un artista que trabaja más cerca del folklore que del rock, el género al que sin dudas pertenecen Claudia Puyó, Willy Crook, Tito Losavio, Gustavo Bazterrica y Cuino Scornik, los otros músicos que ofrecen los testimonios personales que estructuran el relato. También aparece Norman Ramírez, el dueño de Mamita, un bar de Colegiales en el que Constantino suele cruzarse con esta fauna rockera que, lejos de las luces del estrellato, tiene sus propios códigos.

"Es gente que conozco muy bien, que piensa cosas muy interesantes de la música y que ha seguido un camino ético -asegura Constantino, también director de Buen día, día (2010), documental dedicado a Miguel Abuelo, y de Imágenes paganas (2013), centrado en Federico Moura, el recordado líder de Virus-. Son grandes artistas que merecen, en mi opinión, un mayor reconocimiento que el que tienen hoy. Hace muchos años que transitan el mundo del rock y nunca han transado con el establishment. Siempre estuvieron comprometidos con su propio arte. La película no tiene muchas más ambiciones que mostrar eso. No quiere metaforizar ni revelar nada más".

Claudia Puyó. Foto: Cucho Constantino

Originalmente, Constantino había pensado titular al film Lado V, pero después cambió de opinión: "La v corta era por Venceremos, pero me acordé del famoso Club de los 27, ese del que forman parte, entre otros, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Brian Jones, y pensé que era mejor El club de los 50, porque ponía el acento en lo que me interesaba destacar de los protagonistas de la película: que son personas de más de 50 años que no han bajado los brazos, que siguen creyendo en lo que hacen a full. Todos han tenido vidas intensas, son sobrevivientes", explica el realizador.

"Cuando estábamos por empezar con el proyecto se murió el Negro García López, así que hay alguna imagen documental de él, pero lamentablemente no pude entrevistarlo como a los demás. El Negro también es un protagonista de esta historia. La verdad es que no me resultó tan complicado armarla porque es gente que veo muy seguido, son amigos. Mucho material es parte de mi archivo personal. Hay algunas grabaciones que se hicieron en mi casa, incluso. Yo empecé esta película sin saber bien a dónde iba a llegar. Me subí varias veces a una combi con Willy Crook, cuando él iba a tocar al conurbano. Lo grabé a Willy durante cuatro años. Después elegí de todo ese material lo que me parecía más adecuado para la película. Y Willy, que es de los más exigentes, quedó muy contento con el resultado. Lo que está por delante de todo, lo que más me interesaba destacar, es la música y la poesía que producen estos artistas. Si eso queda claro, misión cumplida. Estos son artistas de los que muchos saben los nombres pero hoy no los escuchan, no sabe en qué andan. Para mí son como genios encerrados en la lámpara oculta de la prensa, que sólo pone el foco en lo más popular. La película los muestra cómo son: gente auténtica que jamás se corrió de vereda para que el sol le dé en la cara. Justamente por eso la idea es iluminarlos, para que puedan ser redescubiertos."