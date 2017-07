Pajarito, un personaje de película

Otra figura venerada, y casi siempre semioculta, del rock llegó al cine este mes. Se trata de Alberto Ramón García -más conocido como "Pajarito Zaguri"-, músico y compositor considerado uno de los pioneros de la escena local. Integrante en los 60 y los 70 de Los Beatniks, Los Náufragos y La Barra de Chocolate, Zaguri falleció en 2013 y ya había sido el eje de otro documental de 2014, El rey del rocanrol (La leyenda de Pajarito Zaguri), de Néstor Rodríguez Correa).

Desde hace unos días se puede ver en el Malba (los viernes, a las 20) El mago de los vagos, de Pedro Otero. También es un documental, pero su punto de partida es curioso: Otero era vecino de Zaguri en un PH de Boedo y lo conoció casualmente, cuando Pajarito le pidió un favor luego de un corte de luz. "Yo no sabía quién era. Después me regaló dos de sus discos y me enteré de que era uno de los padres del rock argentino", cuenta el director.

Premiada en el Festival de Mar del Plata, la película de Otero estaba en proceso de producción cuando Zaguri falleció, lo que abrió la puerta para una línea que no estaba planeada inicialmente: la de la investigación sobre ese fallecimiento rodeado de misterio, un poco a tono con el perfil de un personaje que casi siempre se movió en las sombras pero aún así tiene un lugar bien ganado en la historia del rock de acá.