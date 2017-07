Destacados de la semana

El arte de tapa: Melodrama, Lorde. El año pasado, la joven estrella pop nacida en Nueva Zelanda, conoció a través de amigos en común al pintor con base en Brooklyn, Sam McKinniss, quien por esos días exhibía su muestra Egyptian Violet. Allí, entre otras obras, figuraba una pintura al óleo de tamaño natural que McKinniss había hecho de Prince y su famosa motocicleta púrpura, como una reversión de la portada del álbum Purple Rain. Lorde se enamoró a primera vista y, días después, le encargó al pintor un retrato para su esperado nuevo disco. "Me pidió que hiciera un retrato de ella que reflejara cierta inquietud adolescente, pero al mismo tiempo que sea colorido, emotivo y con energía", le dijo McKinniss a la prestigiosa revista The New Yorker.