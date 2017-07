La playlist - Hoy: Visitas Vol. I

"Mind Names" - Devendra Banhart

A cuatro años de su última visita, el músico volverá a Buenos Aires para presentar el disco Ape in Pink Marble, editado el año pasado. 16 de septiembre, en Groove.

"Wanted Dead or Alive" - Bon Jovi

La banda norteamericana llega con nuevo álbum, This House is Not for Sale, y un puñado de hits a prueba del tiempo. 16 de septiembre, en el Estadio Vélez Sarsfield.

"Doing It To Death" - The Kills

El dúo integrado por Alison Mosshart y Jamie Hince visitará por segunda vez el país en el marco de la gira presentación de Ash & Ice, su quinto disco, editado el año pasado. 17 de septiembre, Ciudad Cultural Konex.

"Fuck You" - Ce Lo Green

Rap, R&B, soul y funk a cargo de este histriónico artista norteamericano que aterrizará por primera vez en Buenos Aires. 21 de septiembre, en el Estadio Directv Arena.

"Wake Up" - The Vamps

El cuarteto de jóvenes británico volverá a presentarse en el país, como lo hizo en abril de 2016, ahora en el marco de la gira presentación de su nuevo álbum, Night & Day, que se editó la semana pasada. 20 de septiembre, en el Luna Park.

"No Fun" - Incubus

La banda liderada por Brandon Boyd lanzó en abril su octavo álbum de estudio titulado 8 y su gira presentación volverá a pasar por América del Sur. 28 de septiembre, en el DirecTV Arena.

"Who Are You?" - The Who

Pete Townshend y Roger Daltrey desembarcarán por primera vez en la Argentina para saldar una de las deudas más grandes que tenía el rock inglés con el país y lo hará en una fecha especial, acompañados por Axl Rose y Slash. 1° de octubre, en el Estadio Único de La Plata.

"Mr. Brownstone" - Guns'n'Roses

En menos de un año, los Guns traerán su gira de regreso, una de las más celebradas por la crítica internacional, por segunda vez al país, con nada más y nada menos que The Who como teloneros de lujo. 1° de octubre, en el Estadio Único de La Plata.

"Lil' Devil" - The Cult

Ian Astbury y Billy Duffy regresarán a la Argentina con una gira que los llevará por Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, para celebrar el trigésimo aniversario de su álbum Electric. 3 de octubre, Estadio Luna Park.

"Uno, dos, ultraviolento" - Die Toten Hosen

Los alemanes más argentinos del punk mundial volverán con su gira especialmente titulada De vuelta en las canchas (Aprendiendo argentino. Lección 14. Año 25) nada más y nada menos que en el escenario del legendario Obras Sanitarias. Por ahora, hay confirmada una única función, pero puede haber más. 7 de octubre, en el Estadio Obras.

"Running To Stand Still" - U2

La gira que conmemora los 30 años de The Joshua Tree (con la dirección estética del fotógrafo Anton Corbijn) será la cuarta que los irlandeses traen a la Argentina, desde su espectacular primer desembarco, allá por 1998, con su megalómano Pop Mart Tour. 10 y 11 de octubre, en el Estadio Único de La Plata.

"Ballad Of The Mighty" - Noel Gallagher's High Flying Birds

El ex Oasis llegará esta vez acompañando a sus amigos irlandeses de U2, teloneando ambos conciertos, como lo hizo en el tramo europeo de la gira celebratoria de The Joshua Tree. 10 y 11 de octubre, en el Estadio Único de La Plata.