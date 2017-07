Una obra para escuchar la voz de los adolescentes

Up, la fórmula de la felicidad es una de las pocas propuestas para jóvenes

Alan Madanes, como Jota. Foto: Gentileza Sandra Cartasso

La historia de Alejandra Rubio tiene algo de cuento: una chica de 16 años, de un pueblo de Santa Fe, se siente sapo de otro pozo hace tiempo, no encuentra su lugar en el mundo, en el colegio le va bastante mal y en su familia no halla el eco necesario para saber qué le pasa dentro del pecho. Una caminata, un diario caído en el piso, una nota a Alejandra Boero que menciona en su título a los jóvenes y los estimula para ir a estudiar teatro. Rubio se guarda ese recorte hasta terminar la secundaria. Llega a Buenos Aires luego de ahorrar unos pesos y de convencer a una familia que la miraba desconcertada como si ella estuviera planteando ir a trabajar a la Nasa. Se va directo a Paraná 662, Andamio 90, el estudio de Boero, su única referencia en Buenos Aires y comienza su carrera. A los tropezones claro, ni Rubio había hecho jamás nada ligado al teatro, ni Boero la estaba esperando. Una pura intuición la traía a esta enorme ciudad y desde entonces fue esa la directriz de su trabajo.

Hoy lleva adelante como directora un musical adolescente, Up, la fórmula de la felicidad. "Es un proyecto de investigación que surge del interés de un grupo de adolescentes de entre 17 y 21 años que llegan a mí casi espontáneamente con pedidos de autogestión. Ellos sienten la necesidad de contar sus propias cosas, de la manera que a ellos les interesa. Hablarles a la sociedad, a sus propios padres, a los adultos responsables y a ellos mismos para reelaborar situaciones, abordar temáticas que les preocupan, construir personalidades, ponerse fuertes, expresarse y decir lo que muchas veces no pueden decir en sus hogares y en las escuelas", cuenta Rubio que hace muchos años decidió involucrarse y escuchar a estos jóvenes mediante diferentes proyectos que los incluyen.

La historia de Up, la fórmula de la felicidad está anclada en el personaje de Jota (Alan Madanes, músico y actor que llegó a las semifinales de Elegidos, el concurso de talentos que condujo Marley por Telefé) que vuelve tiempo más tarde de aquella noche trágica al sótano de su amigo Leo (Agustín Daulte) que murió a causa del consumo de drogas. El encuentro de Jota con ese espacio será el disparador para que lleguen a él los recuerdos recortados de esa fiesta que se planeó divertida y resultó todo lo contrario.

Para Rubio lo ideal es que los jóvenes vengan acompañados por sus padres, o con adultos a cargo, como para que después las reflexiones y el diálogo aparezcan. "La obra es dura, fuerte. Va al hueso de los conflictos y las preocupaciones que tienen los jóvenes. Va directo al corazón y los moviliza mucho. Toda la temática de ellos está sin pintarla alrededor para que caiga mejor". Por eso, porque es dura y porque incluye a los padres en las preguntas que dispara, para Rubio el papel de ellos es fundamental. "Los adultos debemos acompañar. Y sobre todo escuchar. Más que nada, más que hablar, proponer, sacar conclusiones, tenemos que escuchar, dejarnos penetrar por eso que nos quieren decir".

Aunque los temas a tratar estaban claros para ella de entrada, porque además de ser actriz y directora es madre de dos jóvenes (Martín Mordkowicz toca la batería en esta obra y Tomás Wicz formó parte de la creación de este espectáculo y además integra el elenco de Peter Pan, todos podemos volar), el asunto era cómo tratarlos, estéticamente, artísticamente. En la obra aparece la música electrónica, la danza, la actuación. "Justamente de la investigación surgió el modo de tratamiento a nivel artístico. Siento que no estamos acostumbrados a hacer investigaciones y que las investigaciones debieran tener más espacios concretos a nivel estatal para que nosotros, a los que nos interesa la adolescencia, podamos libremente hacer nuestros procesos más allá de un resultado. Porque los procesos de investigación son los verdaderos transformadores".

Para Rubi, para quien el descubrimiento del mundo artístico fue en soledad y por casualidades y azares que no siempre aparecen en todos los jóvenes que sienten deseos de algo más, el tema de la escucha a ese grupo etario es fundamental. "Necesitamos escucharlos más. A veces es dura esa realidad que se nos presenta. Es que al estar vividos y formados de otra manera nos cuesta abrirnos y poder escuchar, sacudirnos un poco eso que ya tenemos preconcebido de lo que es ser feliz, de cuál es la fórmula de la felicidad".

Y así llega la obra, entonces. El nombre, aclara Rubio, es irónico. "Se llama Up, la fórmula de la felicidad porque los adultos buscamos que nuestros hijos o nuestros alumnos sean felices pero de un modo compulsivo: tenés que ser feliz, pasarla bien. Para lograrlo les decimos que no se tienen que meter en drogas, ni alcoholizarse, ni perder el control y que tienen que ser buenos alumnos, sacar buenas calificaciones, elegir una carrera y elegirla bien porque será su futuro. Como si hubiera una fórmula de la felicidad y en realidad no la tiene nadie porque no existe."

Ciertamente, en Buenos Aires asombra la falta de propuestas para esos jóvenes. El cine da respuestas, la literatura y la música ofrecen una buena cantidad de propuestas pero al teatro le cuesta, son islas solitarias las que aparecen para los adolescentes habiendo tanto interés por parte de ellos en el tema. "Creo que es muy difícil trabajar con ese material. Tanto con las personas de ese momento de la vida tan particular como con los adultos a cargo. Entonces lo que sucede es que uno genera espacios como éste y hay que rogar que la gente venga porque en realidad no está acostumbrada, no está el hábito. Al no estar el hábito, los espacios culturales y comerciales no se animan a arriesgar", ensaya Rubio una posible respuesta a esta situación.

Up, la fórmula de la felicidad

Funciones, viernes y sábados a las 20

El Cultural San Martín, Sarmiento 1551.