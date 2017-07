La guía del fin de semana

Los recomendados de la cartelera

Cine

Una serena pasión

(Reino Unido-Bélgica/2016). Dir.: T. Davies. Con C. Nixon.

Minuciosa y poco convencional biopic de la gran poetisa Emily Dickinson, construida desde una mirada poética y con un amplio recorrido que va desde la infancia hasta la madurez.

Nuestra opinión: muy buena

Cars 3

(EE.UU./2017). Dir.: Brian Fee. Largometraje de animación.

Una de las más populares producciones de Pixar se supera a sí misma después de la floja segunda parte, con un nuevo episodio mucho más clásico y emotivo, con reminiscencias de Rocky.

Nuestra opinión: muy buena

Spiderman: de regreso a casa

(EE.UU./2017). Dir.: J. Watts. Con T. Holland, R. Downey Jr.

El Hombre Araña ingresa de lleno en el universo Marvel con un nuevo rostro, de la mano de su mentor Iron Man y a través de un muy entretenido y logrado cruce entre film de acción y comedia adolescente

Nuestra opinión: muy buena

La novia

(Rusia/2017). Dir.: Svyatoslav Podgayevskiy. Con V. Agalakova.

A partir de tópicos clásicos del terror y con una estética y una narrativa que no resultan muy originales, esta historia sobre muertos que vuelven a la vida funciona como una efectiva propuesta de género.

Nuestra opinión: buena

Mamá se fue de viaje

(Argentina/2017). Dir.: A. Winograd. Con D. Peretti.

Éxito rotundo en las boleterías (sumó hasta ayer 650.000 tickets vendidos), esta comedia cumple con todas las exigencias del género y atrae a público de todas las edades, a partir de confusiones y equívocos familiares.

Nuestra opinión: buena

Estreno

Sieranevada

(Rumania-Francia-Bosnia-Macedonia/2016). Dir.: Cristi Puiu. Con M. Branescu, B. Dumitrache.

Vibrante relato coral de casi tres horas ambientado en su mayor parte dentro de un departamento, en el cual fluyen conflictos, pasiones y ajustes de cuenta familiares que se exponen de un modo completamente ajeno al costumbrismo. Ambiciosa apuesta que absorbe emocionalmente al espectador y jamás lo anestesia.

Nuestra opinión: excelente

Música popular

El Guitarrazo

Hoy, a las 21, en Espacio Tucumán, Suipacha 140.

La orquesta de guitarras presenta su tercer disco, A granel, que editó a fines del último año.

Quique Sinesi

Hoy, a las 21, en Café Vinilo, Gorriti 3780.

Provisto de su guitarra de 7 cuerdas, guitarra piccolo, guitarra acústica y loops, el músico ofrecerá un solo set instrumental que estará dedicado integramente a las composiciones de sus últimas producciones discográficas.

Susana Rinaldi

Hoy, a las 21, en el Torquato Tasso, Defensa 1575.

La cantante cierra su ciclo de actuaciones con su repertorio tanguero.

Tabaré Leyton

Hoy, a las 21, en Pista Urbana, Chacabuco 874.

Presenta su CD Vivo por el tango, acompañado por el guitarrista Hernán Reinaudo.

Daniel Maza Trío

Mañana, a las 21, en Bebop, Moreno 364.

Con su trío, el bajista, cantante y compositor interpretarán canciones de todos sus discos.

Canto versos

Mañana, a las 21, en Clásica y Moderna, Callao 892.

Espectáculo de los cantantes Magdalena León y Marcelo Balsells.

Barbie Martínez

Mañana, a las 21.30, en Virasoro, Guatemala 4328.

La cantante se presenta acompañada de un cuarteto de jazz.

Clásica

Seis estrenos

Mañana, a las 17, en la Casa Fernández Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420.

Varios alumnos del compositor Luis Mucillo presentarán sus obras. Alex Nante estrenará Self-Reliance (homenaje a R. W. Emerson) y habrá también piezas de Sebastián Boeris, Manuel Calderón y Federico Nicolás López. Además, el propio Mucillo tocará al piano algunas obras propias.

Amor de poeta

Domingo, a las 20, en el CCK, Sarmiento 151. Gratis.

Una selección de obras para canto y piano de Clara y Robert Schumann. Lisandro Abadie (bajo barítono) y Fernanda Morello (piano) serán los intérpretes.

Teatro

Constanza muere

Domingos, a las 17, en Timbre 4, México 3554.

Últimas funciones de esta creación de Ariel Farace en la que podrá apreciarse el intenso trabajo de la actriz Analía Couceyro, quien logra desdoblarse con maestría en las expresiones de una anciana y el cuerpo de una bailarina joven.

Nuestra opinión: muy buena

En la sombra de la cúpula

Viernes, a las 21; domingos, a las 19, en Estudios Caracol. Av. Roque Sáenz Peña.

Un espectáculo diferente que recrea Trescientos millones, de Roberto Arlt, interviniendo un edificio histórico. Un acto de justicia poética, en honor a un autor y a todas sus criaturas que sueñan promesas que no cumplirán.

Nuestra opinión: muy buena

Borges

Sábados, a las 20, en El Ópalo, Junín 380.

La puesta de Juan Carlos Fontana, a partir del texto de Rodrigo García, enfatiza el mundo en crisis que atraviesa al personaje y logra extraer del actor Darío Szraka un sinnúmero de matices que lo muestran en sus más salientes aspectos. Para el momento del estreno, el montaje fue seleccionado para la programación del Festival Internacional de Buenos Aires.

Nuestra opinión: muy buena

Príncipe de las pampas

Sábados, a las 20.30, en El Estepario Teatro, Medrano 484.

Los juegos con el lenguaje y el trabajo actoral convierten este trabajo en una obra que ilumina toda una sección de la joven guardia del teatro alternativo, donde Facundo Zilberberg es un creador a tener en cuenta.

Nuestra opinión: muy buena

Clarividentes

Sábados, a las 16, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

Cuando creemos que asistimos a un experimento de clarividencia (una mujer porta este extraño don), la trama hace un giro para demostrarnos que nada es lo que parece y que aquí no hay más certezas. Javier Daulte se reafirma una vez más como un gran dramaturgo y director. Como suele suceder en sus propuestas, esta vez está acompañado por magníficos intérpretes.

Nuestra opinión: muy buena

Parias

Miércoles a sábados, a las 20; domingos, a las 19.30, en el Teatro San Martín, Corrientes 1530.

En esta versión de Platonov de Antón Chéjov, de Guillermo Cacace y Juan Ignacio Fernández, las acciones se vuelven acontecimientos que estallan y se desvanecen, adquieren una fuerza dramática única. Por su parte, los 16 actores en escena (entre ellos, Lorena Vega, María Inés Sancerni, Horacio Acosta, Marcelo Subiotto y Javier Lorenzo) se convierten en piezas fundamentales de esta verdadera maquinaria escénica.

Nuestra opinión: muy buena

Danza

Rastros

Creación de Ana Armas. Viernes, a las 21. Centro Cultural Rojas, Corrientes 2038.

Resultado de una investigación en danza aérea y contemporánea, la propuesta indaga en el paso del tiempo y la memoria.

Miedo

Dirección de Ana Frenkel. Sábados, a las 22:30. Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444.

Con las actuaciones de Esteban Meloni y Diego Velázquez, y música de Diego Vainer, se trata de una investigación creada para el lugar que aborda la temática de la desolación y la supervivencia.

TV

El mismo cielo

Hoy, a las 22, por Studio Universal

Miniserie alemana en seis episodios que se emitirán en sesiones de dos capítulos continuados, hoy, mañana y pasado mañana en el mismo horario. En los años 70, en plena Guerra fría, la Stasi -el Servicio secreto de Alemania oriental- entrena agentes llamados "Romeo", para misiones en Occidente en las que estos deben conseguir seducir a mujeres que tienen acceso a información privilegiada. De Oliver Hirschbiegel. Con Tom Schilling, Sofia Helin, Friederike Becht.

La culpa es de Colón

Mañana, a las 22, por Comedy Central

Una sesión de stand up, con figuras locales de esta disciplina que encaran los inconvenientes típicos que tiene que sortear el habitante de la Argentina. Los profesionales que hacen sus monólogos son Radagast, Fernando Sanjiao, Pablo Fabregas, Luciano Mellera y Juampi Gonzalez. Hablan de los piquetes, de la necesidad de nuevos feriados nacionales y defienden a personalidades del mundo del espectáculo, del deporte y a algunos políticos cuestionados.

Walt Disney

Mañana, a las 22, por Film & Arts

Tercer episodio de la minisere documental que examina la vida de Walt Disney y su legado. Con inéditas imágenes de los archivos de Disney, entrevistas con biógrafos e historiadores, así como con los animadores y diseñadores que ayudaron a convertir sus sueños en realidad. Una historia inspiradora y aleccionadora sobre el precio de la ambición.

The Silent Storm

Pasado mañana, a las 21, por Max

En una remota isla de Escocia un rígido pastor protestante recibe a un convicto para recuperar. Este y la esposa del clérigo entablan una relación romántica y tratan de escapar del yugo a que los somete aquél. De Corinna McFarlane. Con Damien Lewis y Andrea Riseborough.

Rock

Fantasmagoria

Centro Cultural Konex, Sarmiento 3131, en el patio de las columnas. Hoy, a las 23.50

La banda del ex Fun People Gori sigue presentando las canciones potentes y voladas de El mago Mandrax, su último disco, esta vez en el marco del Festival Indie Go! junto a Bestia Bebe, The Hojas Secas y Nene Almíbar.

Cadena Perpetua

Club V, Corrientes 5008. Hoy, mañana y pasado mañana, a las 19.

El trío de punk rock presenta Demasiado íntimo, una propuesta en la Capital tal como son los shows del interior. Serán tres noches, para no más de 150 personas, para recuperar el contacto cercano con el publico.

Liquen y Kamisama

La Comunidad del Sótano, Nicasio Oroño 2480. Mañana, a las 20.30

Dos bandas amigas comparten fecha e inspiración: ambas están alumbradas por los santos dioses del rock progresivo y la psicodelia.

La Franela

La Trastienda Samsung, Balcarce 460. Mañana, a las 21.

La banda del ex Piojo Daniel Piti Fernández presenta su cuarto álbum, Aire.

Heroicos Sobrevivientes

Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. Mañana, a las 19.

Rock bien argento y pasión por el inglés de los años sesenta con la banda histórica de la zona de Tigre, liderada por Fernando Pita. este caso con el grupo Suburbia como apertura.

Dancing Mood

Niceto Club, Niceto Vega 5510. Pasado mañana, a las 21.

La orquesta de 15 músicos liderada por Hugo Lobo vuelve a lo que ya se ha convertido en un ritual: el Ciclo Clásico, ideal para espantar malos humores.