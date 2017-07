Los diez momentos que marcaron a Manu Ginóbili: su aventura en las 15 temporadas en la NBA

Su debut, los títulos, los All-Star Game, su importancia en San Antonio y acciones que marcaron una vida de película para el bahiense

Un Ginóbili versión 2008 en los Spurs.

En 15 temporadas de intensa aventura en la NBA, Emanuel Ginóbili escribió miles de historias. Entre ellas, hay 10 momentos que marcaron la carrera del bahiense en la competencia más poderosa del planeta básquetbol.

1 | El estreno. Fecha: 29/10/2002. San Antonio se medía con Los Angeles Lakers en el Staples Center. Manu ingresó cuando faltaban 3 minutos y 15 segundos para que terminara el primer cuarto, en reemplazo de Steve Smith. La misión que le había dado Gregg Popovich era marcar a Kobe Bryant. El bahiense terminó ese juego con registros normales, aunque para el entrenador ya había comenzado a mostrar que su estilo salvaje iba a ser un punto de inflexión en su franquicia. San Antonio Spurs se impuso por 87-82.

2| El primer anillo y una volcada para el recuerdo. Fecha: 15/6/2003. Lugar: SBC Center. Era el sexto juego de la final de la NBA entre New Jersey y San Antonio. Estaba complicada la historia para Spurs. Si bien lideraba la serie por 3-2, en el cuarto final estaba abajo por 8 puntos (69-61) con 9m59s por jugar. En ese instante apareció Manu y dejó su sello: le robó un balón a Richard Jefferson, la segunda estrella de Nets, detrás de Jason Kidd, y volcó la pelota con las dos manos. Entonces San Antonio tomó el control del juego, revirtió el resultado y Spurs se quedó con el segundo anillo en la historia de la franquicia.

3| Un número impactante. Fecha: 14/7/2004. "Cuando vi a Manu entrenarse yo pensaba que podía convertirlo en un gran jugador, pero me alcanzaron 20 minutos para entender que él ya era un gran jugador", admitió Popovich un par de años después. San Antonio llegó a un acuerdo con Manu para mantenerlo en la franquicia durante seis temporadas más a cambio de 52.000.000 de dólares.

4| Más brillo y con sabor a MVP. Fecha: 23/6/2005. Lugar: SBC Center. En el séptimo partido de la final con Detroit Pistons, Ginóbili consolidó su condición de estrella de la competencia. Marcó 23 puntos, pero su dominio se potenció en el último cuarto, en el que consiguió 11. Incluso, en los últimos 60 segundos anotó 6. San Antonio ganó por 81-74, logró su tercer anillo de la NBA y Tim Duncan fue el jugador más valioso. Ahora bien: cuando terminó el partido todos creían que el premio MVP iba a ser para el argentino, pero en la votación perdió por 6-4 contra su amigo Tim. Tiempo después se supo que dos de los seis periodistas que eligieron a Duncan (hay tiempo de emitir el voto hasta el final del tercer cuarto) reconocieron que si hubieran podido decidir al final del juego se habrían inclinado por Ginóbili.

5| Una constelación de estrellas. Fechas: 18 al 20/2/2005. Lugar: Denver. En el primer All-Star Game de la NBA para Ginóbili sucedió algo particular. Manu compartió el hotel con las máximas figuras de la liga. Cuentan que camino a las habitaciones el bahiense se cruzó con Kobe Bryant y la estrella de Lakers le consultó cómo hacía el eurostep. En realidad, el 24 de Los Angeles quería saber cómo amagaba con picar la pelota con la mano derecha para luego llevársela con la izquierda en otra dirección. Y eso sucedió en un ascensor... Manu fue seleccionado nuevamente para un All-Star en 2011.

6| Un registro tremendo. Fecha: 21/1/2005. Lugar: America West Arena, Phoenix, Arizona. Frente a Suns el bahiense marcó 48 puntos (5 de 7 en triples), la máxima anotación de su carrera. "Por los números finales, podría decir que fue el mejor partido de mi vida. No esperaba meter tantos puntos porque soy un jugador que hace un poco de cada cosa y no tiro tanto. Creo que hice 41 cuando jugaba en Estudiantes [Bahía Blanca], contra Andino", dijo.

7| Otro festejo, pero con su amigo Oberto. Fecha: 14/6/2007. Lugar: Quicken Loans Arena, Cleveland. El tercer título para Ginóbili, y con barrida 4-0 sobre Cavaliers. En el cuarto duelo Spurs ganó por 83-82 y Manu marcó los dos últimos libres y fue el mayor goleador, con 27 tantos. "Lo más valioso para mí fue que pudimos ayudar a Michael Finley a conseguir su primer anillo de la NBA y que además lo disfruté con mi amigo Fabricio [Oberto]", sostuvo. Dos argentinos campeones de la NBA. Impensado.

8| En la cara de Chris Bosh. Fecha: 15/6/2014. Lugar: AT&T Center, "Les había prometido a mis compañeros que no iba a volcarla más. Pero me sentí bien, fui hacia el aro y no miré quién estaba delante", comentó Manu después de obtener su cuarto anillo y de volcar la pelota en la cara a Chris Bosh, un de las figuras de Miami Heat.

9| El mejor Big Three. Lugar: 1/11/2015. Lugar: TD Garden, Boston. Tim Duncan, Tony Parker y Ginóbili, el Big Three de San Antonio, se convirtió en el trío más ganador de la historia de la NBA con 541 triunfos, y destronó así al de Celtics compuesto por Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parish.

10| Una tapa histórica. Lugar: 9/5/2017. Lugar: AT&T Center. Ante Hoston, en el cierre del primer período suplementario, Ginóbili quedó emparejado en la defensa con James Harden y le tapó el lanzamiento que podría haber empatado el partido en 110. Esa acción recorrió el mundo.