Esperan que EE.UU. abra su mercado a la carne argentina "en los próximos días"

Así lo expresó ayer el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en la muestra de Palermo; prevén que hacia 2027 haya fuertes aumentos de las ventas externas de carne vacuna, porcina y aviar

M. Schiariti (Ciccra), D. Lacroze (Mesa de Carnes), R. Buryaile (Agroindustria), L. Etchevehere (SRA) y C. Iannizzotto (Coninagro). Foto: Télam

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile , informó que el país contestará rápidamente a Estados Unidos un informe que envió un organismo sanitario de ese país, y que tras ese paso quedará habilitado el ingreso de la carne argentina al mercado norteamericano. "Hoy [por ayer] o mañana estamos contestando el informe que nos habían pedido y supongo que en los próximos días puede estar abierto" el mercado, afirmó Buryaile ayer, en el marco de una jornada de la Mesa de las Carnes en la Exposición Rural de Palermo. "Cumplimos todos los pasos necesarios para la apertura", agregó.

La vuelta al mercado de Estados Unidos se concretaría así tras 16 años, con una cuota de 20.000 toneladas sin pagar aranceles. Por fuera de ese cupo está la opción de vender con una tasa del 20 por ciento.

El 29 de junio de 2015, el Servicio de Inspección de Salud Animal y Plantas (Aphis) de aquel país reabrió el mercado para la carne fresca bovina argentina. Fue tras un panel planteado por la Argentina en la Organización Mundial del Comercio (OMC), por demoras en la reapertura por parte de ese país. La Argentina había perdido ese mercado en marzo de 2001 por un brote de fiebre aftosa que ocultó el gobierno de entonces. Hasta entonces, las exportaciones rondaban los US$ 100 millones al año.

Pese al trámite formal de 2015, en la práctica no se había efectivizado el retorno porque, entre otras cosas, la Argentina no tenía la tecnología que demandaba Estados Unidos para los análisis de inocuidad. Volver a ese mercado también puede activar la apertura de México y Japón, países muy exigentes en materia sanitaria.

Como informó LA NACION en junio pasado, tras la intervención del Aphis, el Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS), que se encarga de la protección de los consumidores norteamericanos, le envió al Senasa argentino un informe de la auditoría realizada en noviembre de 2016 a distintos establecimientos frigoríficos y laboratorios. Es decir que la Argentina, contestando ahora ese informe, está cumpliendo con un último paso.

En su presentación, Buryaile pidió al sector agropecuario "estar alerta" ante la presencia de aftosa en Colombia, donde hubo ya cuatro brotes.

"La aftosa está en la región, la realidad es que Colombia tiene cuatro brotes y Venezuela tiene serios problemas. La Argentina no tiene actividad viral y está cubierta, pero eso no significa dormirse en los laureles", dijo. "Nosotros, las fundaciones y los productores debemos estar alertas", agregó. Buryaile indicó que no está en los planes del Gobierno levantar la vacunación. "Pongamos la parte que nos toca para garantizar la sanidad", dijo, y señaló que ya hubo un entendimiento con Paraguay y Uruguay para seguir con la vacunación, y se hablará con Brasil, que se plantea dejar de vacunar hacia 2020. "No están dadas las condiciones sanitarias para pensar en dejar de vacunar en la región", afirmó el ministro.

Hacia 2027

En el marco de la jornada de la Mesa de las Carnes, ayer se conocieron proyecciones sobre el salto que podrían tener las exportaciones del sector. En el caso de la carne vacuna, hacia 2027 podría alcanzar ventas por US$ 8000 millones, con un volumen de entre 1,3 y 1,4 millones de toneladas.

La Argentina, que exportó 700.000 toneladas en 2005, viene recuperando terreno tras caer a mínimos con el kirchnerismo. Según Luis Bameule, que participa de la Mesa de las Carnes, tras lograrse exportaciones en 2016 por 230.000 toneladas y US$ 1000 millones, para 2017 se llegaría a 270.000 toneladas y US$ 1100 millones. Se espera que para 2027 el país pase de 2,7 millones de toneladas de producción de carne vacuna hoy a más de 4 millones de toneladas. El consumo por habitante /año se mantendría en los valores actuales, de 57 a 58 kilos.

Por el lado de la carne aviar, Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), proyectó que, contra las 210.000 a 220.000 toneladas que se exportarían en 2017, por US$ 440 millones, dentro de diez años se alcanzarían 500.000 toneladas por US$ 1250 millones. Hoy en el mundo la carne de pollo está con los precios más bajos registrados.

En el caso del sector porcino, que viene de exportar en 2016 unas 11.000 toneladas, mayormente con vísceras, de US$ 400 la tonelada, para 2017 va a subir a 20.000 toneladas, con una mejora en la participación de carne con mayor valor, de US$ 2000 la tonelada. Para 2027 pasaría a exportar 70.000 toneladas de carne por US$ 140 millones. El año pasado, el país importó 25.000 toneladas de carne porcina y este año serían 48.000 toneladas. El sector pide que se identifique la carne importada que aquí se descongela para vender y se precise su fecha de elaboración en país de origen.

Proyecciones a 10 años

8000

Millones de dólares

Podría ser el valor de las exportaciones de carne vacuna hacia 2027, con 1,3 a 1,4 millones de toneladas.

500.000

Toneladas

Alcanzarían las exportaciones de carne aviar dentro de diez años, según las empresas de este rubro.

70.000

Toneladas

Es el potencial de exportación para el sector porcino. Colocó 11.000 toneladas en 2016, mayormente vísceras, y prevé el doble en 2017, con más carne.

