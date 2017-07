México es el país invitado y Richard Ford, la estrella; presencia argentina y la política entre líneas

La Feria del Libro de Lima arrancó con un menú muy variado. Foto: Archivo

LIMA.- En una nutrida ceremonia oficial, con la presencia del ministro de Cultura, Salvador del Solar, y autoridades de la Cámara Peruana del Libro, se inauguró ayer la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, que abre hoy sus puertas al público y se extenderá hasta el 6 de agosto. El año pasado, la FIL de Lima convocó a más de 500.000 personas y los organizadores esperan batir ese récord de asistencia en 2017. La feria se desarrolla en el parque Los Próceres de la Independencia, en el distrito limeño de Jesús María. Los precios de las entradas oscilan entre 3 y 7 reales. Un dólar cuesta en Lima, aproximadamente, 3,25 soles y el salario promedio de los trabajadores en ese país no supera los 1300 soles. Un libro pocas veces cuesta más de cien soles en el país de Julio Ramón Ribeyro y Mario Vargas Llosa. El lema de este año en la FIL de Lima es "Leer está en tus manos".

México es el país invitado de honor al evento cultural y literario más importante de Perú, y para celebrarlo llega una delegación de más de cincuenta personalidades. La elección no parece azarosa. Con el tema de la migración en foco en la FIL de Lima, ese país norteamericano representa un emblema de los dramas, conflictos y las potencialidades de la inmigración para las sociedades, la literatura y, en suma, el presente. Varios escritores latinoamericanos, como Fabio Morábito, Margo Glantz, Paco Ignacio Taibo II, Diego Trelles, Claudia Salazar y Juan Villoro, darán voz al coro de voces migrantes de América latina. Perú ha recibido a muchas comunidades en su territorio: chinos, japoneses, italianos, españoles y franceses proveyeron de distintas coloraturas al país andino.

Escritores y editores argentinos estarán presentes en la FIL de Lima, ciudad embanderada por los festejos de la independencia. En casas, parques y edificios públicos y privados flamea la bandera durante julio. El 28 y el 29 se celebran las fiestas patrias por la declaración de la independencia. María Moreno, Claudia Piñeiro, Daniel Benchimol (director y fundador de Proyecto 451) y la licenciada Luciana Rabinovich son los argentinos invitados formalmente por los organizadores de la feria. Por motivos de salud, Moreno, autora del libro ganador en la reciente edición de la FIL de Buenos Aires (Black out), no integrará la comitiva. No obstante, autores y editores del sector editorial independiente de la Argentina, tres de ellos gracias al apoyo del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de la Nación, viajarán a Lima.

Visitas extranjeras

El narrador estadounidense Richard Ford es uno de los invitados especiales a la feria. En todas las librerías limeñas se exhiben, a manera de bienvenida, títulos del autor de Acción de gracias. Mañana Ford conversará con Villoro y el lunes, con el escritor peruano Alonso Cueto. El martes próximo, Leonardo Padura conversará con Juan Manuel Robles, uno de los tres escritores peruanos seleccionados para Bogotá 39. Laurent Binet, que publicó este año un thriller que tiene como protagonista la intelectualidad francesa que brotó en torno del estructuralismo, se presentará el sábado 5 de agosto.

Desde Chile, el sello Universidad Diego Portales acerca una novedad que ojalá llegue a las librerías porteñas: José Donoso. Diarios tempranos 1950-1965, con edición a cargo de Cecilia García. La nueva novela de Claudia Piñeiro, Las maldiciones (Alfaguara), es otra de las novedades para lectores peruanos. El tema de la corrupción de los políticos, que la novela de Piñeiro aborda, no es exclusividad de la Argentina. En Perú, el encarcelamiento del ex presidente Ollanta Humala y de su señora, Nadine Heredia, por presunto lavado de dinero revela que realidad y ficción compiten por atrapar el interés de los pueblos latinoamericanos.

Muchos autores peruanos conocidos o por conocer en la Argentina presentarán libros en la FIL de Lima. En Dejarás la tierra (Planeta), Renato Cisneros rastrea los secretos de un clan familiar. Penguin Random House publicó La segunda amante del rey, nueva novela de Alonso Cueto que indaga el oportunismo de los grupos acomodados en la Lima actual.

Aquellos argentinos que visiten la FIL limeña no deben perderse la hermosa exposición El sol lila. Constelaciones poéticas de Luis Hernández, que se desarrolla en la Casa de la Literatura Peruana. Hernández nació en 1941 en Lima y murió, trágicamente, a los 35 años en Buenos Aires. Su obra poética dio inicio a una contracultura en la que dialogaban la música clásica, el dibujo, el cine, el ballet y la cultura de masas.