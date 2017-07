Alysia Montaño volvió a correr los 800 metros embarazada, inspirada en La Mujer Maravilla

Con cuatro meses de gestación, la atleta norteamericana repitió la experiencia en los trials de Estados Unidos; ya lo había hecho cuando tuvo su primer bebé; aseguró que la motivó la actriz Gal Gadot, protagonista del film de Marvel

La atleta corrió los 800 metros embarazada de cuatro meses.

EUGENE, Estados Unidos.- Alysia Montaño, atleta estadounidense oriunda de Queens y especialista en los 800 metros, corrió los Trials de Estados Unidos de 800 metros llanos con un embarazo de cuatro meses. Después de finalizar la carrera, en la que terminó última, aseguró que se inspiró en la actriz Gal Gadot, al momento de filmar "La Mujer Maravilla".

La deportista de 31 años, que consiguió el cuarto puesto en los Mundiales de Moscú 2013 y el quinto en los Juegos Olímpicos 2012, ya había participado en un campeonato en Estados Unidos estando embarazada. Fue en 2014, pero en ese caso llevaba ocho meses de gestación y también culminó en el último lugar de la clasificación.

Una vez que finalizó la competencia, en la que estableció un tiempo de 2m21s40/100, explicó: "Cuando me dijeron que (Gal Gadot) había rodado la mitad de la película estando embarazada de cinco meses, decidí inscribirme en el Campeonato de los Estados Unidos. Es una película impresionante (La mujer maravilla)".

It's time to have you really envision executing your race plan. The SF Marathon is just a little. https://t.co/upOQ9ycaffpic.twitter.com/Ko67JniroV&- Alysia Montaño (@AlysiaMontano) 13 de julio de 2017

"Me siento muy bien", aseguró tras finalizar la prueba de 800 metros y mientras le daba agua a su otro hijo reconoció que, "mucha gente me dijo que yo había sido su fuente de inspiración cuando corrí embarazada en 2014, muchas mujeres me aseguraron que era un ejemplo para las mujeres, las mujeres negras y las mujeres embarazadas".

El intenso calor también fue protagonista de la carrera, la cual se llevó a cabo en Sacramento con temperaturas que sobrepasaban los 40 grados. "he tenido cuidado de beber mucho antes de la carrera, lo que muchas mujeres embarazadas no pueden hacer en otras partes del mundo. Dos vueltas a la pista con calor, honestamente, no es nada", concluyó.