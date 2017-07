Diego Aguirre: "La Libertadores es el motivo fundamental de mi continuidad"

"Estoy conforme con el plantel y no tengo dudas de que estamos a nivel como para pelear cosas importantes", señaló el entrenador de San Lorenzo

Diego Aguirre piensa en la Copa Libertadores. Foto: San Lorenzo

El director técnico de San Lorenzo, Diego Aguirre, afirmó hoy que "la Libertadores es el motivo fundamental" de su continuidad en el club. "Queremos pelearla, sabemos que es muy difícil pero estamos en carrera y eso es muy importante. Los jugadores que han llegado mostraron muy buen nivel, son incorporaciones muy valiosas y seguramente van a ayudar", agregó.

Consultado sobre si no habrá más refuerzos, el entrenador expresó: "No me animo a decir que está cerrado el tema porque siempre hay alguna posibilidad pero si viene alguien, tiene que marcar una diferencia, ser un jugador de jerarquía comprobada".

"Estoy conforme con el plantel y no tengo dudas de que estamos a nivel como para pelear cosas importantes -añadió-. Quedan unos días y sabemos que hoy no hay un nombre pero mañana puede haberlo".

En la conferencia de prensa de hoy, Aguirre señaló que "podría venir un delantero si se dan algunas circunstancias pero el plantel está bastante cerrado. La idea es reducir el número de jugadores con que trabajamos, no es el ideal, hay tres o cuatro que si irán para tener alguna posibilidad de mostrarse".

Respecto de los nuevos, el director técnico evaluó que Alexis Castro, ex Tigre, "es un volante zurdo, depende del esquema pero de jugar con tres volantes puede ir por izquierda. Con cuatro volantes iría más por afuera y también puede jugar de doble cinco con otro de marca más posicionado".

En cuanto a Gabriel Gudiño, ex Atlético de Rafaela, comentó que "puede ir más por el sector derecho, tiene mucha ida y vuelta, tiene gol, así que es importante y estamos muy contentos".

"Tienen la posibilidad de venir a un equipo donde hay jugadores de mayor calidad, un equipo grande. Van a levantar todavía más", adelantó.

Acerca del delantero Nicolás Reniero, que volvió de Almagro y trabaja con el plantel principal, Aguirre manifestó que "este último año ha sido muy bueno, fue prestado y tuvo buen nivel, hizo goles. Es justo darle oportunidad a este tipo de proyecto, vamos a conocerlo un poco más con el correr de los entrenamientos pero es valioso y puede ayudar". En relación con Mauro Matos, otro atacante que volvió tras pasar por Newell's y Gimnasia y Esgrima La Plata y que se entrena separado del grupo que conduce Aguirre, el director técnico apuntó que "es un jugador con muy buena historia en el club y le debo respeto total más allá de la decisión que tomemos".

"Está entrenándose con un grupo aparte del que hace la pretemporada por un tema de cantidad, estamos con 29 jugadores que ya es mucho. Con un número más elevado bajaría el nivel de los entrenamientos. La decisión la vamos a tomar con el correr de los días pero no descarto la posibilidad de que quede", completó.